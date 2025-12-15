IG पूरन कुमार सुसाइड केस: DGP शत्रुजीत कपूर हटाए गए, अब यह पद मिला

संक्षेप: आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बढ़ते विवाद के बाद शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेज दिया गया था। पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। उनकी जेब से मिले 9 पेज के सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर का नाम भी था।

हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में नाम आने के बाद से 2 महीने से छुट्टी पर चल रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात उनके पद से हटा दिया है। उन्हें अब हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन में चेयरमैन बनाया गया है। आज ही शत्रुजीत कपूर की 2 महीने की छुट्टी पूरी हुई थी। नए आदेशों में आईपीएस ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम करते रहेंगे। सिंह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होंगे।

सरकार की इस कवायद से अब नए DGP का पैनल भेजने का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार दोबारा से नए DGP लगाने के लिए जल्द यूपीएससी को पैनल भेजेगी। माना जा रहा है कि 31 दिसम्बर के बाद हरियाणा को नया DGP मिल जाएगा। कपूर के ट्रांसफर से अब रिक्त हो गया DGP का पद DGP शत्रुजीत सिंह कपूर के ट्रांसफर के बाद अब DGP का पद रिक्त हो गया है। वर्तमान कार्यवाहक DGP ओपी सिंह 31 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं।

यूपीएससी का रुख किया हरियाणा सरकार की ओर से पहले भेजा गया पैनल यूपीएससी ने वापस भेज दिया था, क्योंकि पैनल में सरकार ने यह लिखा था कि DGP कपूर छुट्टी पर हैं। ऐसे में यू.पी.एस.सी. ने DGP का पद रिक्त नहीं माना था। DGP के लिए सरकार की ओर से भेजे गए पैनल में 5 IPS अफसरों का नाम शामिल किया गया है। इनमें 1990 बैच के IPS शत्रुजीत सिंह कपूर का भी नाम है, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में कपूर की सेवानिवृत्ति में अभी 10 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। वहीं, 1991 बैच के संजीव कुमार जैन, 1992 बैच के IPS अजय सिंघल, 1993 बैच के आलोक मित्तल और इसी बैच के IPS अरशिंद्र चावला का नाम भी शामिल है।

सुसाइड नोट में कपूर का भी नाम आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बढ़ते विवाद के बाद शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेज दिया गया था। पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। उनकी जेब से मिले 9 पेज के सुसाइड नोट में कपूर का नाम भी था। नोट में मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, अपमान और करियर बर्बाद करने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में 15 रिटायर्ड व मौजूदा आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन सभी से चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी पूछताछ कर रही है।

चीफ सैक्रेटरी से आज एसआईटी करेगी पूछताछ IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में आज हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी अनुराग रस्तोगी से चंडीगढ़ पुलिस की एस.आई.टी. पूछताछ करेगी। उन्हें पूछताछ के लिए सैक्टर-9 पुलिस हैडक्वार्टर में एस.आई.टी. इंचार्ज पुष्पेंद्र कुमार ने बुलाया है। पूरन कुमार की तरफ से लिखे फाइनल नोट में रस्तोगी का नाम भी शामिल है। अनुराग रस्तोगी से पूछताछ के दौरान आई.जी. पुलिस पुष्पेंद्र कुमार, यू.टी. की एस.एस.पी. कंवरदीप कौर, एस.पी. सिटी के.एम. प्रियंका समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

घटना को करीब 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एस.आई.टी. अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। एस.आई.टी. ने कोर्ट को बताया कि अब तक करीब 40 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जल्द ही कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।