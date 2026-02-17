पानी में उतरेंगे समंदर के सिकंदर! INS विक्रांत बिखेरेगा जलवा, बांग्लादेश भी जहाज लेकर भारत पहुंचा
भारत की मेजबानी में विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलन अभ्यास में 65 देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। INS विक्रांत और 71 युद्धपोतों के इस महासंगम की पूरी जानकारी पढ़ें।
भारत अपनी समुद्री शक्ति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR 2026) और अभ्यास मिलन (Exercise MILAN) के लिए विदेशी नौसैनिक जहाजों का आगमन शुरू हो गया है। सोमवार को भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बांग्लादेश के युद्धपोतों का विशाखापत्तनम में स्वागत किया।
इंडोनेशिया: इंडोनेशियाई नौसेना का फ्रिगेट KRI Bung Tomo-357 पहुंचा। पूर्वी नौसेना कमान ने 'सेलामल दातंग' (स्वागत) कहकर उनका अभिनंदन किया।
UAE: संयुक्त अरब अमीरात का नौसैनिक कोर्वेट Al-Emarat इस अभ्यास का हिस्सा बनने पहुंचा है, जो दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।
बांग्लादेश: पड़ोसी देश बांग्लादेश का फ्रिगेट BNS Somudra Avijan भी बेड़े में शामिल हो गया है।
इससे पहले थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के जहाज भी विशाखापत्तनम पहुंच चुके हैं।
IFR 2026: राष्ट्रपति करेंगी समीक्षा
18 फरवरी को समुद्र में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की समीक्षा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नौसैनिक आयोजनों में से एक है।
जहाजों की संख्या: इस आयोजन में कुल 71 जहाज शामिल होंगे।
गठन: इन जहाजों को छह पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाएगा।
भागीदारी: बेड़े में भारतीय नौसेना के 45 जहाज, 19 विदेशी युद्धपोत और शेष कोस्ट गार्ड, मर्चेंट नेवी व अनुसंधान जहाज शामिल होंगे।
विशेष आकर्षण: भारत का विमानवाहक पोत INS विक्रांत पहले ही विशाखापत्तनम पहुंच चुका है और इस भव्य समारोह का मुख्य आकर्षण होगा।
एक्सरसाइज मिलन (MILAN 2026)
1995 में महज चार देशों के साथ शुरू हुआ 'मिलन' अभ्यास अब एक विशाल अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है।
- इस वर्ष 65 देशों की नौसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं।
- इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और मित्र देशों के बीच पेशेवर बातचीत को मजबूत करना है।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 'मिलन विलेज' का उद्घाटन किया गया है, जो 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के लिए एक सांस्कृतिक और मैत्री केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
इंटरनेशनल सिटी परेड
उत्सव के हिस्से के रूप में 19 फरवरी की शाम को विशाखापत्तनम के बीच रोड पर एक भव्य इंटरनेशनल सिटी परेड आयोजित की जाएगी। इसमें 45 सैन्य दल हिस्सा लेंगे। मनोरंजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए 7 से 8 विदेशी बैंड भी अपनी प्रस्तुति देंगे।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें