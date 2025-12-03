तत्काल टिकट चाहिए तो बताना पड़ेगा OTP, 32 हजार शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, टॉप- 5 न्यूज

संक्षेप: Top News Today: दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें देरी से चल रही हैं। बताया गया कि इंडिगो की 38 फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को साफ-साफ कहा कि जो देश सीमा पार प्रोफेशनल्स के आने-जाने में सबसे ज्यादा रुकावटें डाल रहे हैं, वही देश सबसे बड़े लूजर साबित होंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें देरी से चल रही हैं। बताया गया कि इंडिगो की 38 फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को साफ-साफ कहा कि जो देश सीमा पार प्रोफेशनल्स के आने-जाने में सबसे ज्यादा रुकावटें डाल रहे हैं, वही देश सबसे बड़े लूजर साबित होंगे। दूसरी ओर अब रेलवे आरक्षण काउंटर से 'तत्काल' टिकट बुक कराने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) बताना अनिवार्य कर दिया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 38 उड़ानें देरी से दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 38 फ्लाइट्स को उड़ान भरने में देरी हुई है। तकनीकी खराबी और परिचालन संबंधी दिक्कतों के चलते पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो का संचालन प्रभावित रहा है। एयरलाइन ने यात्रियों से हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में शेड्यूल बदलाव, खराब मौसम, हवाई यातायात में भारी भीड़, नई क्रू रोस्टरिंग नियम (FDTL) लागू करने समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

हमारे लिए दीवार खड़ी करना बड़ी गलती: जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि जो देश सीमा पार कुशल पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) के आने-जाने में अड़चनें डाल रहे हैं, वे खुद सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों को यह समझाना होगा कि टैलेंट का आपसी लाभ के लिए इस्तेमाल ही सही रास्ता है। मोबिलिटी पर आयोजित एक कॉन्क्लेव में उनकी यह टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और H-1B वीजा पर भारी शुल्क बढ़ोतरी के बीच आई है। पढ़ें पूरी खबर...

तत्काल टिकट काउंटर से लेने पर अब OTP बताना अनिवार्य अब रेलवे आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट लेते समय यात्रियों को मोबाइल पर आए OTP को बताना जरूरी होगा। इसका मकसद अंतिम समय की टिकट बुकिंग में हो रहे दुरुपयोग को रोकना है। रेल मंत्रालय ने 17 नवंबर से कुछ चुनिंदा ट्रेनों में यह OTP आधारित व्यवस्था शुरू की थी, जिसे अब बढ़ाकर 52 ट्रेनों तक कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

पश्चिम बंगाल के 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बची पश्चिम बंगाल के लगभग 32000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को सिंगल बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें 2014 टीईटी के आधार पर हुई इन शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा कि सभी भर्तियों में अनियमितता साबित नहीं हुई है और 9 साल बाद नौकरी छीनना शिक्षकों व उनके परिवारों पर गंभीर असर डालेगा। पढ़ें पूरी खबर...