शांत रहो तो 5 मिनट में भाषण खत्म, नहीं तो एक घंटा बोलूंगा; रैली में खरगे ने क्यों कहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुपचाप सुनेंगे तो भाषण सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर देंगे, नहीं तो एक घंटे तक बोलते रहेंगे।

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। रैली को संबधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर लोग चुपचाप सुनेंगे तो वे अपना भाषण सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीच-बीच में शोर या व्यवधान होता रहा तो वे पूरे एक घंटे तक भाषण देंगे। यह बात उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही, जब बीच-बीच में आवाजें आ रही थीं। खरगे ने लोगों को चेतावनी दी कि शांति से सुनने पर उनका संबोधन छोटा रहेगा, वरना वे विस्तार से बोलेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक ऐतिहासिक रैली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं और दलितों के वोट छीनने की कोशिश की है। खरगे ने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक यहां इकट्ठा हुए हैं और वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।

इस दौरान खरगे ने साफ कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पद से नहीं हटेंगे, तब तक वे और उनके साथी यहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे कहीं नहीं छिप पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कभी नहीं डरेगी और हर हाल में अपनी बात रखेगी।

रामलीला मैदान के मंच से खरगे ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को बचने नहीं देगा और उन्हें हटाए बिना दम नहीं लेगा। खरगे ने आरोप लगाया कि यह सरकार चोरी की सरकार है और इसे जल्द से जल्द हटना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस दौरान खरगे ने जोरदार नारा दिया- 'मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ'। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

खरगे ने आगे कहा कि सिर्फ केंद्र में ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चोरी की सरकारें चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। खरगे ने साफ किया कि जब तक भाजपा को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी और संघर्ष जारी रखेगी।