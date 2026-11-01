शांत रहो तो 5 मिनट में भाषण खत्म, नहीं तो एक घंटा बोलूंगा; रैली में खरगे ने क्यों कहा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुपचाप सुनेंगे तो भाषण सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर देंगे, नहीं तो एक घंटे तक बोलते रहेंगे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। रैली को संबधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर लोग चुपचाप सुनेंगे तो वे अपना भाषण सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीच-बीच में शोर या व्यवधान होता रहा तो वे पूरे एक घंटे तक भाषण देंगे। यह बात उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही, जब बीच-बीच में आवाजें आ रही थीं। खरगे ने लोगों को चेतावनी दी कि शांति से सुनने पर उनका संबोधन छोटा रहेगा, वरना वे विस्तार से बोलेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक ऐतिहासिक रैली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं और दलितों के वोट छीनने की कोशिश की है। खरगे ने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक यहां इकट्ठा हुए हैं और वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।
इस दौरान खरगे ने साफ कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पद से नहीं हटेंगे, तब तक वे और उनके साथी यहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे कहीं नहीं छिप पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कभी नहीं डरेगी और हर हाल में अपनी बात रखेगी।
रामलीला मैदान के मंच से खरगे ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को बचने नहीं देगा और उन्हें हटाए बिना दम नहीं लेगा। खरगे ने आरोप लगाया कि यह सरकार चोरी की सरकार है और इसे जल्द से जल्द हटना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस दौरान खरगे ने जोरदार नारा दिया- 'मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ'। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
खरगे ने आगे कहा कि सिर्फ केंद्र में ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चोरी की सरकारें चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। खरगे ने साफ किया कि जब तक भाजपा को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी और संघर्ष जारी रखेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें डराने के लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खरगे ने दावा किया कि वे और कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब लड़ना जानते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का साहस रखते हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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