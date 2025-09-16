बगैर बताए पाकिस्तान गए तो हमेशा ब्लैकमेल करेंगे, इस राज्य के CM की खुली धमकी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'यदि कोई पाकिस्तान जाता है तो उसे भारत सरकार को यह बताना होगा कि वह वहां कितने समय तक रहा, किससे मिला, किसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, किसके घर गया।'

कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि यहां की सरकार को सूचित किए बिना पड़ोसी देश का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवन भर 'ब्लैकमेल' किया जाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'ब्लैकमेल' कौन करेगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान जाता है, तो उसे वहां अपनी गतिविधियों के बारे में भारत सरकार को सूचित करना होगा। सरमा ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, 'वह एक बार गए हैं या दो बार, यह बात नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तान गए थे।'

गोगोई ने हाल ही में दिल्ली में गुवाहाटी स्थित सेटेलाइट चैनल ‘प्रतिदिन टाइम’ के सम्मेलन में पाकिस्तान से अपने संबंधों पर टिप्पणी की थी। गोगोई ने कहा था कि वह शादी के बाद पाकिस्तान गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी वहां काम करती थीं।

सरमा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों को सूचित किए बिना पाकिस्तान की यात्रा करता है, तो उसे यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जारी करने की धमकी देकर जीवन भर ब्लैकमेल किया जाएगा।