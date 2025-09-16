If you go to Pakistan without informing you will always be blackmailed Himanta Biswa Sarma बगैर बताए पाकिस्तान गए तो हमेशा ब्लैकमेल करेंगे, इस राज्य के CM की खुली धमकी, India News in Hindi - Hindustan
India News

बगैर बताए पाकिस्तान गए तो हमेशा ब्लैकमेल करेंगे, इस राज्य के CM की खुली धमकी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'यदि कोई पाकिस्तान जाता है तो उसे भारत सरकार को यह बताना होगा कि वह वहां कितने समय तक रहा, किससे मिला, किसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, किसके घर गया।'

Tue, 16 Sep 2025 01:01 PM
कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि यहां की सरकार को सूचित किए बिना पड़ोसी देश का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवन भर 'ब्लैकमेल' किया जाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'ब्लैकमेल' कौन करेगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान जाता है, तो उसे वहां अपनी गतिविधियों के बारे में भारत सरकार को सूचित करना होगा। सरमा ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, 'वह एक बार गए हैं या दो बार, यह बात नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तान गए थे।'

गोगोई ने हाल ही में दिल्ली में गुवाहाटी स्थित सेटेलाइट चैनल ‘प्रतिदिन टाइम’ के सम्मेलन में पाकिस्तान से अपने संबंधों पर टिप्पणी की थी। गोगोई ने कहा था कि वह शादी के बाद पाकिस्तान गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी वहां काम करती थीं।

सरमा कहा, 'यदि कोई पाकिस्तान जाता है तो उसे भारत सरकार को यह बताना होगा कि वह वहां कितने समय तक रहा, किससे मिला, किसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, किसके घर गया।'

सरमा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों को सूचित किए बिना पाकिस्तान की यात्रा करता है, तो उसे यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जारी करने की धमकी देकर जीवन भर ब्लैकमेल किया जाएगा।

उन्होंने दावा किया, 'अगर मैं बिना किसी को बताए पाकिस्तान चला गया तो क्या वहां मेरे फोटो और वीडियो नहीं होंगे, जहां मैं उनके लोगों, सेना, आईएसआई आदि से मिल रहा हूं। वे मुझे बाद में बुलाएंगे और कहेंगे कि अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे।'

