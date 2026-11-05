आप 1000 लाएंगे तो हम 100000 जुटा लेंगे; रिजीम चेंज पर राहुल गांधी को CM फडणवीस का ओपेन चैलेंज

फडणवीस ने कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी करने के लिए भी राहुल गांधी की तीखी आलोचना की और कहा कि यह मुद्दा इतना छोटा है कि इस पर किसी राष्ट्रीय नेता के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और उन पर संविधान को कमजोर करने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। नागपुर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने लगे हाथ राहुल गांधी को रिजीम चेंज करने पर चुनौती भी दे डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप 1000 को बुलाएंगे तो हम एक लाख लोग जुटा लेंगे। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि संसद में होगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश के संविधान के लिए है।

फडणवीस ने कहा, “हम राहुल गांधी और उनके साथियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं, जो लोकतंत्र को निशाना बना रहे हैं और भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपने कहा था कि अब लड़ाई संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जाएगी लेकिन, जब तक बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान मौजूद है, तब तक यह लड़ाई संसद में ही लड़ी जाएगी, सड़कों पर नहीं। हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। अगर आप 100 लोग लाएंगे, तो हम भी 100 लोग लाएंगे। अगर आप 1,000 लोग लाएंगे, तो हम एक लाख लोग लाएंगे। अगर आप एक लाख लोग लाएंगे, तो हम एक करोड़ लोग लाएंगे। यह लड़ाई भाजपा के लिए नहीं है।”

आपके हाथ जल जाएंगे… फडणवीस ने आगे कहा, “यह लड़ाई देश के संविधान के लिए है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, वे 'व्यवस्था' (सिस्टम) बदलने की बात कर रहे हैं। इस 'व्यवस्था' का मतलब है - भारतीय संविधान और इसके तहत स्थापित संस्थाएं। वे इन संस्थाओं को बदलना चाहते हैं। वे एक ऐसी चरम वामपंथी (एक्सट्रीम लेफ्ट-विंग) व्यवस्था लाना चाहते हैं, जैसी नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिली थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसी ही वामपंथी व्यवस्था लाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके पीछे मुख्य व्यक्ति राहुल गांधी ही हैं... राहुल गांधी, अगर आपने संविधान को जलाने की कोशिश की, तो आपके अपने हाथ ही जल जाएंगे...”

गोकुल डेयरी मामले में भी तंज फडणवीस ने कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी करने के लिए भी राहुल गांधी की तीखी आलोचना की और कहा कि यह मुद्दा इतना छोटा है कि इस पर किसी राष्ट्रीय नेता के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं थी। भाजपा नेता ने कहा, “राहुल गांधी की क्या स्थिति हो गई है? प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति इतने छोटे से चुनाव पर ट्वीट कर रहा है। गोकुल में केवल 4,500 के करीब मतदाता हैं, फिर भी राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर इस पर ट्वीट करना पड़ रहा है। यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लेकिन वे ऐसे मामलों में भी शामिल हो रहे हैं।”