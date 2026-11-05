आप 1000 लाएंगे तो हम 100000 जुटा लेंगे; रिजीम चेंज पर राहुल गांधी को CM फडणवीस का ओपेन चैलेंज
फडणवीस ने कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी करने के लिए भी राहुल गांधी की तीखी आलोचना की और कहा कि यह मुद्दा इतना छोटा है कि इस पर किसी राष्ट्रीय नेता के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं थी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और उन पर संविधान को कमजोर करने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। नागपुर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने लगे हाथ राहुल गांधी को रिजीम चेंज करने पर चुनौती भी दे डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप 1000 को बुलाएंगे तो हम एक लाख लोग जुटा लेंगे। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि संसद में होगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश के संविधान के लिए है।
फडणवीस ने कहा, “हम राहुल गांधी और उनके साथियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं, जो लोकतंत्र को निशाना बना रहे हैं और भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपने कहा था कि अब लड़ाई संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जाएगी लेकिन, जब तक बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान मौजूद है, तब तक यह लड़ाई संसद में ही लड़ी जाएगी, सड़कों पर नहीं। हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। अगर आप 100 लोग लाएंगे, तो हम भी 100 लोग लाएंगे। अगर आप 1,000 लोग लाएंगे, तो हम एक लाख लोग लाएंगे। अगर आप एक लाख लोग लाएंगे, तो हम एक करोड़ लोग लाएंगे। यह लड़ाई भाजपा के लिए नहीं है।”
आपके हाथ जल जाएंगे…
फडणवीस ने आगे कहा, “यह लड़ाई देश के संविधान के लिए है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, वे 'व्यवस्था' (सिस्टम) बदलने की बात कर रहे हैं। इस 'व्यवस्था' का मतलब है - भारतीय संविधान और इसके तहत स्थापित संस्थाएं। वे इन संस्थाओं को बदलना चाहते हैं। वे एक ऐसी चरम वामपंथी (एक्सट्रीम लेफ्ट-विंग) व्यवस्था लाना चाहते हैं, जैसी नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिली थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसी ही वामपंथी व्यवस्था लाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके पीछे मुख्य व्यक्ति राहुल गांधी ही हैं... राहुल गांधी, अगर आपने संविधान को जलाने की कोशिश की, तो आपके अपने हाथ ही जल जाएंगे...”
गोकुल डेयरी मामले में भी तंज
फडणवीस ने कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी करने के लिए भी राहुल गांधी की तीखी आलोचना की और कहा कि यह मुद्दा इतना छोटा है कि इस पर किसी राष्ट्रीय नेता के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं थी। भाजपा नेता ने कहा, “राहुल गांधी की क्या स्थिति हो गई है? प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति इतने छोटे से चुनाव पर ट्वीट कर रहा है। गोकुल में केवल 4,500 के करीब मतदाता हैं, फिर भी राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर इस पर ट्वीट करना पड़ रहा है। यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लेकिन वे ऐसे मामलों में भी शामिल हो रहे हैं।”
सरकार के फैसले का बचाव
गोकुल डेयरी बोर्ड में चार सदस्यों को मनोनीत करने के राज्य सरकार के फैसले की व्याख्या करते हुए फडणवीस ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बने कानूनी और प्रक्रियात्मक गतिरोध को दूर करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोरम पूरा करने हेतु कम से कम 14 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। चूंकि आवश्यक कोरम के बिना दो-तीन बार बैठकें बुलाई जा चुकी थीं, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने चार सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया। फडणवीस ने स्पष्ट किया, "कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह निर्णय कानूनी रूप से नहीं टिकेगा। हालांकि, हमने एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की राय पर विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया है।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।