रेड करा दूंगा... सुनंदा पुष्कर के बारे में क्या पूछा कि भड़क गए थे शशि थरूर, ललित मोदी ने बताया

यह विवाद बेंगलुरु में देर रात तक चली एक बैठक के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने तब तक आधिकारिक फ्रेंचाइजी समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था जब तक कि शैडो शेयरहोल्डर्स के असली नाम सामने नहीं आ जाते।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने आरोप लगाया है कि साल 2010 में आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल (Kochi Tuskers Kerala) के विवाद के दौरान शशि थरूर ने उन्हें फोन कर धमकी दी थी और अपनी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में सवाल न उठाने को कहा था।

ललित मोदी ने इंटरव्यू में एक फोन कॉल के बारे में बता। ललित मोदी कहते हैं, "मुझे शशि थरूर का फोन आया। उन्होंने कहा ललित, सुनंदा पुष्कर के बारे में मत पूछो। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सुबह ही तुम्हारे यहां सरकारी एजेंसियों से रेड करवा दूंगा। इस पर मैंने जवाब दिया कि भाड़ में जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम भारत के विदेश मंत्री हो सकते हो, लेकिन मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना।' इसके बाद मैंने फोन काट दिया और समझौते पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया।

ललित मोदी के अनुसार, यह विवाद बेंगलुरु में देर रात तक चली एक बैठक के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने तब तक आधिकारिक फ्रेंचाइजी समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था जब तक कि शैडो शेयरहोल्डर्स के असली नाम सामने नहीं आ जाते।

'थरूर को था सोनिया का समर्थन' ललित मोदी ने बताया कि उस समय सोनिया गांधी शशि थरूर का समर्थन कर रही थीं। उन दिनों मुझे अहमद पटेल और प्रणब मुखर्जी के फोन आए थे। राजीव शुक्ला मेरे पास आकर कहते थे, 'चलो, अहमद पटेल आ रहे हैं।'

सुनंदा पुष्कर के शेयर पर उठाए सवाल ललित मोदी ने बताया कि वह उस समय सुनंदा पुष्कर को नहीं जानते थे। जब उन्होंने कोच्चि कंसोर्टियम के सदस्यों से पूछा कि सुनंदा पुष्कर कौन हैं, तो उन्हें बताया गया कि वह एक ऑटोमोबाइल डीलर की बेटी हैं और मार्केटिंग क्षेत्र का एक बड़ा नाम हैं। मोदी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह खुद भारत में मार्केटिंग से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनका नाम नहीं सुना था।

ललित मोदी ने कोच्चि फ्रेंचाइजी के वित्तीय ढांचे पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कोच्चि समूह ने 350 मिलियन डॉलर की भारी-भरकम बोली लगाकर टीम जीती थी, लेकिन उसका वित्तीय मॉडल पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। बैठक में सुनंदा पुष्कर को छोड़कर बाकी सभी शेयरधारक मौजूद थे। ललित मोदी ने सवाल किया, "आप एक महिला को 25% शेयर और राजस्व का 15% हिस्सा मुफ्त में कैसे दे सकते हैं? वह कौन है?"

ललित मोदी ने गणित समझाते हुए कहा, "कोई ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए 350 मिलियन डॉलर कैसे दे सकता है, जहां 75% शेयरधारक 100% लागत उठा रहे हों और किसी और को 25% मुफ्त इक्विटी मिल रही हो? जिस दिन टीम मिली, उनके 10 रुपये के शेयर की कीमत 1 लाख रुपये थी, जबकि बाकी के 10 रुपये के शेयर की कीमत 1 पैसा रह गई थी। मैं जानता था कि यह मॉडल ढह जाएगा। हुआ भी यही। दो साल बाद यह टीम बंद हो गई।"

"शशि थरूर ने मक्खन लगाया था" ललित मोदी ने यह भी दावा किया कि केरल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम न होने के बावजूद उन्होंने कोच्चि टीम को आईपीएल की बोली में शामिल होने की अनुमति दी थी। ललित मोदी ने कहा, "उस समय थरूर ने इसके लिए मुझे खूब मक्खन लगाया था। वह मेरे घर भी आए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मीठा बोलते हैं और मैं उनकी बातों में आ गया था।"