Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIf we ignore it right now and not pass harsh stringent orders then Next CJI Justice Suryakant in suo motu case
अगर आज चूक गए तो... भावी CJI ने किस बात पर लिया स्वत: संज्ञान; SC की साख से क्या कनेक्शन?

अगर आज चूक गए तो... भावी CJI ने किस बात पर लिया स्वत: संज्ञान; SC की साख से क्या कनेक्शन?

संक्षेप: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पीड़ितों से अब तक करीब 3000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। अगर हम अभी इसे नजरअंदाज करते हैं और कड़े आदेश नहीं दे पाते हैं... तो समस्या और बढ़ जाएगी।

Mon, 3 Nov 2025 03:30 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इसी महीने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (Next CJI) बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर नकेल लगाने की बात कही है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर इस स्कैम के खिलाफ अभी सख्त कदम नहीं उठाया गया और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह गंभीर रूप अख्तियार कर लेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "यह चौंकाने वाली बात है कि पीड़ितों से अब तक करीब 3000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। इतनी रकम सिर्फ हमारे देश में वसूली गई है। अगर हम अभी इसे नज़रअंदाज करते हैं और कड़े आदेश नहीं दे पाते... तो समस्या और बढ़ जाएगी। हम इससे सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "खासकर पीड़ित बुज़ुर्ग हैं, यही सबसे दयनीय पहलू है।"

पिछले महीने लिया था स्वत: संज्ञान

पिछले महीने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार "डिजिटल अरेस्ट" घोटालों के बढ़ते खतरे का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था। यह एक संगठित साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें अपराधी जाली अदालती आदेशों का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठने के लिए कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारी का रूप धारण करते हैं। पिछली सुनवाई पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और सीबीआई से इस पर जवाब माँगा था।

ये भी पढ़ें:मुझे मजबूर करने के लिए परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे केस: पूर्व CJI

बुजुर्ग दंपति से 1.5 करोड़ की ठगी

अदालत ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया था, जब हरियाणा के अंबाला की 70 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। उसने अपनी चिट्ठी में बताया था कि कैसे सीबीआई, ईडी और न्यायिक अधिकारियों का भेष धारण करने वाले ठगों ने उनसे और उनके पति से करीब 1.5 करोड़ रूपये ऐंठ लिए थे। मामले में कथित तौर पर धोखेबाजों ने इस बुजुर्ग दंपति से फोन और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाए और कई बैंक लेनदेन के जरिए उनकी जीवन भर की जमा-पूंजी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद अंबाला की साइबर अपराध शाखा में दो एफआईआर दर्ज की गईं।

ये भी पढ़ें:देखा नेपाल में एक बैन से क्या हो गया, पोर्न पर रोक लगवाने की याचिका पर बोला SC

सुप्रीम कोर्ट की साख से जुड़ा है मामला

जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सामान्य तौर ये अदालत राज्य पुलिस को केवल जांच में तेजी लाने का निर्देश देती लेकिन चूंकि इस मामले में जलसाजों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज बनाए और यह अपराध किया, इसलिए शीर्ष अदालत इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। दरअसल, धोखेबाजों ने सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश तैयार किया था, जिनमें कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बैंक खाते ज़ब्त करने का एक आदेश था। उस पर मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी की जाली मुहर और पदनाम वाला एक गिरफ्तारी आदेश भी था और न्यायिक हस्ताक्षरों वाला एक जाली आदेश भी था।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Supreme Court Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।