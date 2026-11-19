कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि दूसरा सिद्धांत यह है कि आप राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते। ये दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें खुद दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है।

एक दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में शामिल न होना दल-बदल नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब कोई विधायक स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है। मेहता ने दलील दी कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होना मात्र किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने 21 जून 2022 की बैठक, कथित व्हिप और उपस्थिति रजिस्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।

पार्टी की मूल वैचारिक पहचान बहाल करने की कोशिश शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया था कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर 'महा विकास आघाड़ी' सरकार बनाने का फैसला, उस वैचारिक आधार से हटना था, जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से ध्रुव मेहता ने कहा कि जून 2022 में ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''यह निष्कर्ष निकला - और (महाराष्ट्र के) माननीय विधानसभाध्यक्ष ने भी बिल्कुल सही कहा - कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है।''

तब तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी इस पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती देते हुए कहा, "अगर ऐसा होने दिया गया, तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी।" इसके साथ ही सिब्बल ने कहा, "इससे पहले कि मैं आपका ध्यान इस जवाब में दी गई कुछ बातों की ओर ले जाऊं, मैं बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र क्या है?" उन्होंने कहा, "पहली बात, स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी के संविधान के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती।"

राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते सिब्बल ने आगे कहा, “दूसरा सिद्धांत यह है कि आप राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते। ये दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें खुद दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। इसका नतीजा यह है कि आप विधायी दल को कभी भी राजनीतिक दल नहीं कह सकते। और, तीसरी बात, मुझे इस बात के लिए दंडित नहीं किया जा सकता कि मैं तब कोर्ट आया जब स्पीकर का फैसला आ चुका था, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक मामले की सुनवाई ही नहीं हुई।”

आपका काम सिर्फ यह देखना कि… सिब्बल ने कहा कि यह उस दलील के संदर्भ में है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अब तय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसमें इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है कि आप (अदालत) स्पीकर के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर का आदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आ गया था। इसलिए आपका काम केवल यह देखना है कि क्या वह आदेश निष्पक्ष, उचित और कानून के अनुरूप था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है या नहीं?