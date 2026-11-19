'अगर ऐसा होने दिया तो कोई भी सरकार टिक नहीं पाएगी मीलॉर्ड'! CJI को क्यों चेताने लगे कपिल सिब्बल?
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि दूसरा सिद्धांत यह है कि आप राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते। ये दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें खुद दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है।
महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना के दोनों धड़ों उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना-UBT और एकनाथ शिंदे गुट के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। आज (गुरुवार, 19 नवंबर को) भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता विवाद मामले की सुनवाई की। इस दौरान शिवसेना-UBT की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कल की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट से दाखिल जवाब और दलील पर अपना जवाब दिया।
एक दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में शामिल न होना दल-बदल नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब कोई विधायक स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है। मेहता ने दलील दी कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होना मात्र किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने 21 जून 2022 की बैठक, कथित व्हिप और उपस्थिति रजिस्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
पार्टी की मूल वैचारिक पहचान बहाल करने की कोशिश
शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया था कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर 'महा विकास आघाड़ी' सरकार बनाने का फैसला, उस वैचारिक आधार से हटना था, जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से ध्रुव मेहता ने कहा कि जून 2022 में ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''यह निष्कर्ष निकला - और (महाराष्ट्र के) माननीय विधानसभाध्यक्ष ने भी बिल्कुल सही कहा - कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है।''
तब तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी
इस पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती देते हुए कहा, "अगर ऐसा होने दिया गया, तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी।" इसके साथ ही सिब्बल ने कहा, "इससे पहले कि मैं आपका ध्यान इस जवाब में दी गई कुछ बातों की ओर ले जाऊं, मैं बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र क्या है?" उन्होंने कहा, "पहली बात, स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी के संविधान के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती।"
राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते
सिब्बल ने आगे कहा, “दूसरा सिद्धांत यह है कि आप राजनीतिक दल और विधायी दल को एक नहीं मान सकते। ये दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें खुद दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। इसका नतीजा यह है कि आप विधायी दल को कभी भी राजनीतिक दल नहीं कह सकते। और, तीसरी बात, मुझे इस बात के लिए दंडित नहीं किया जा सकता कि मैं तब कोर्ट आया जब स्पीकर का फैसला आ चुका था, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक मामले की सुनवाई ही नहीं हुई।”
आपका काम सिर्फ यह देखना कि…
सिब्बल ने कहा कि यह उस दलील के संदर्भ में है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अब तय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसमें इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है कि आप (अदालत) स्पीकर के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर का आदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आ गया था। इसलिए आपका काम केवल यह देखना है कि क्या वह आदेश निष्पक्ष, उचित और कानून के अनुरूप था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है या नहीं?
अगली सुनवाई अगले बुधवार को
इस पर बेंच की तरफ से जस्टिस बागची ने कहा, "दलील यह है कि अब न्यायिक पुनरावलोकन करना केवल एक 'अकादमिक कवायद' बनकर रह जाएगा। हम यह तो देख सकते हैं कि आदेश सही था या नहीं, लेकिन क्या हमें ऐसा तब करना चाहिए जब यह मुद्दा ही केवल एक 'अकादमिक' विषय बन गया हो?" इस पर कपिल सिब्बल ने टोकते हुए कहा, "यह 'अकादमिक' नहीं है, मीलॉर्ड्स। विधायिका में बहुमत ही तय करता है कि चुनाव चिह्न किसका होगा। यही बात तय की गई है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका असर उन सभी कार्यवाहियों की वैधता पर पड़ता है जो अब तक हुई हैं। यह 'अकादमिक' कैसे हो सकता है? स्पीकर ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने तय किया है कि 'असली पार्टी' आप हैं। विधायिका में आपका बहुमत है। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ सकता। इसलिए, आप ही वह पार्टी हैं। अगर अब आप (न्यायालय) कहते हैं कि यह मुद्दा केवल सैद्धांतिक है, तो मेरे पास कानून के तहत कोई उपाय नहीं बचता। और तो और, मेरे द्वारा दी गई किसी भी दलील पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को भी होगी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।