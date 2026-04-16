SP सारे टिकट मुसलमानों को दे दे, परेशानी नहीं है; अखिलेश यादव की मांग पर अमित शाह का जवाब

लोकसभा में तीनों बिलों के प्रस्ताव के बाद विपक्ष का विरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का बस चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। वहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मांग उठाई थी कि ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को शामिल कर लेना चाहिए।

लोकसभा में तीनों बिलों के प्रस्ताव के बाद विपक्ष का विरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का बस चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। वहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मांग उठाई थी कि ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को आरक्षण में शामिल कर लेना चाहिए।

अखिलेश यादव के आरोप गुरुवार को सदन की सुनवाई के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती है। वहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की मांग थी कि OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। इसपर शाह ने कहा है कि सपा चाहे तो सारे टिकट मुसलमानों को दे दे।

अमित शाह का जवाब शाह ने कहा, ‘सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं बताना चाहता हूं कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जनगणना हो रही है।’

उन्होंने कहा, 'घरों की कोई जाति नहीं होती। अभी घरों की गिनती हो रही है। जब नागरिकों की गिनती होगी यानी व्यक्तियों की गिनती होगी तो उसमें जाति का कॉलम रहेगा।' जब अखिलेश यादव ने कहा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को महिला नहीं माना जाएगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि सपा सारी टिकट मुसलमान महिलाओं को ही दे दे। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

विरोध की तैयारी में है विपक्ष बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि इसके परिसीमन से संबंधित प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि वह महिला आरक्षण के तो समर्थन में हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं। गुरुवार को सदन में बिल प्रस्ताव पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया था।