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सास ने डोसा बनाने को कहा तो क्या यह क्रूरता है? हाई कोर्ट ने महिला से पूछा सवाल

By Shubham Sharma
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मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने साफ कहा कि घरेलू जिंदगी की इन छोटी-मोटी बातों को दहेज प्रताड़ना या आपराधिक क्रूरता का रूप नहीं दिया जा सकता।

Karnataka High Court
सास ने डोसा बनाने को कहा तो क्या यह क्रूरता है? हाई कोर्ट ने महिला से पूछा सवाल

पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली एक महिला को कर्नाटक हाई कोर्ट से भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। अदालत ने महिला की उन दलीलों पर कड़ी नाराजगी और हैरानी जताई, जिसमें उसने पति पर डोसा बनाने, रागी के लड्डू (रागी मुड्डे) पकाने और शैम्पू बदलने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए थे।

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने साफ कहा कि घरेलू जिंदगी की इन छोटी-मोटी बातों को दहेज प्रताड़ना या आपराधिक क्रूरता का रूप नहीं दिया जा सकता।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे ससुराल में पौष्टिक खाना नहीं दिया जाता था और पति के खाना खाने के बाद ही खाने दिया जाता था।

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पति और ससुराल वालों के बर्ताव के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे। पति ने उसका पसंदीदा 'मीरा' शैम्पू बदलकर 'डव' शैम्पू इस्तेमाल करने पर मजबूर किया।

इन आरोपों को सुनकर जस्टिस नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील से कड़े सवाल पूछे, "बाल झड़ना, डोसा बनाने को कहना, पति के लिए रागी मुड्डे पकाने को कहना या पौष्टिक खाना न देना- क्या यह सब धारा 498A के तहत दहेज की मांग या क्रूरता के दायरे में आएगा? सास का यह कहना कि पति के लिए रागी मुड्डे बना दो, क्या गलत है? क्या बाल झड़ने को भी 498A बना देंगे?"

पति के शैम्पू बदलवाने के आरोप पर जज ने कहा, "यह सब क्या है? घर की इतनी छोटी-मोटी और मामूली बातें आपराधिक क्रूरता नहीं बन सकतीं।"

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"यह तलाक की वजह हो सकती है, आपराधिक मामला नहीं"

अदालत महिला के सास और अन्य रिश्तेदारों की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

जज ने शिकायतकर्ता महिला को फटकार लगाते हुए कहा, "ये सभी बातें तलाक की अर्जी का आधार तो बन सकती हैं, लेकिन इन्हें 'क्रूरता' के गंभीर स्तर तक नहीं उठाया जा सकता।"

जज ने कहा, "अगर आपका कोई निजी झगड़ा या खुन्नस है, तो उसे 498A का केस मत बनाइए। परिवार में पति के बाद खाना खाना या गर्म डोसा मांगना आम बात है। क्या पारिवारिक नोक-झोंक को अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाएगा?"

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कोर्ट का कड़ा संदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वैवाहिक जीवन के सामान्य मतभेदों और रोजमर्रा की शिकायतों का इस्तेमाल पतियों और उनके रिश्तेदारों को आपराधिक मामलों में घसीटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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