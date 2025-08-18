If the coalition government is formed action will be taken against CEC Rahul Gandhi INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो CEC…, राहुल गांधी ने बिहार में चेताया, India News in Hindi - Hindustan
INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो CEC…, राहुल गांधी ने बिहार में चेताया

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया।

Mon, 18 Aug 2025
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र और बिहार में 'INDIA' गठबंधन की सरकार बनने पर ‘वोट चोरी’ के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान गयाजी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया है।

राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जनता इस आयोग से हलफनामा मांगेगी, क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे देश में पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग यह कहता है कि एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वो हैं, चोरी उनकी पकड़ी गई। मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ।'

उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे।' उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं, उसका नाम एसआईआर है।'

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है।

उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा, 'एक बात समझ लें, एक दिन बिहार और दिल्ली में 'INDIA' गठबंधन की सरकार होगी, तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

