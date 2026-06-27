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चेतन से कोई दिक्कत नहीं, बताती तो करवा देता शादी; केतन केस में सिया के भाई साहिल का बड़ा खुलासा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने भी पुलिस के सामने इसी तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को दूर-दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी।

चेतन से कोई दिक्कत नहीं, बताती तो करवा देता शादी; केतन केस में सिया के भाई साहिल का बड़ा खुलासा

Ketan Agrawal Murder Case latest updates: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है इसमें रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में अब आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल और केतन के परिवार के नए बयानों ने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी है। दोनों परिवारों के बयानों से साफ है कि यदि सिया जरा सा भी विरोध करती तो इस शादी को रोका जा सकता था, लेकिन उसने बताने के बजाय मर्डर का खौफनाक रास्ता चुना।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने जब सिया गोयल के बड़े भाई साहिल गोयल से लंबी पूछताछ की तो कई अहम बातें सामने आईं। जांचकर्ताओं ने साहिल से पूछा कि क्या परिवार को इस बात की भनक थी कि सिया इस शादी से खुश नहीं है? इस पर साहिल ने पुलिस को बताया, "सिया ने कभी भी केतन से शादी को लेकर कोई आपत्ति या नाराजगी नहीं जताई थी। अगर उसने अपनी मर्जी के बारे में हमें बताया होता तो परिवार उसकी शादी चेतन चौधरी से कराने के लिए भी तैयार हो जाता।"

साहिल ने पुलिस से कहा, "हमें चेतन से क्या दिक्कत होती? वह भी हमारे ही समाज से आता है, एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है और आर्थिक रूप से हमारे जितना ही संपन्न है।"

दूसरी तरफ केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने भी पुलिस के सामने इसी तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को दूर-दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। केतन के पिता ने बेहद भावुक होकर पुलिस से कहा, "हम एक बेहद संपन्न और संभ्रांत परिवार से हैं। अगर हमें जरा सा भी मालूम होता कि लड़की की मर्जी नहीं है तो हम यह रिश्ता वहीं रोक देते। हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, हम कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढ लेते।"

सिया की अजीब दलील

इससे पहले की पूछताछ में मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया था, उसने पेशेवर अपराधियों को भी चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिया ने जांचकर्ताओं से कहा कि अपने परिवार को शादी के लिए मना करने और उनका दिल दुखाने से कहीं ज्यादा आसान उसे अपने मंगेतर केतन की हत्या करना लगा। कस्टडी में पूछताछ के दौरान सिया ने रोते हुए कहा कि वह परिवार में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी और न ही उन्हें कोई ठेस पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने सच बताने के बजाय केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक रास्ता चुना।

17 जून की कैफे मीटिंग

पुलिस अब इस मामले में तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि आरोपियों ने शातिर तरीके से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस की रडार पर अब 17 जून यानी कि मर्डर से ठीक एक दिन पहले की वो मुलाकात है, जब सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुणे के लुलानगर इलाके के एक कैफे में मिले थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच करीब एक घंटे तक वहां मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसी मीटिंग में केतन को खाई में धकेलने की आखिरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी।

फॉरेंसिक लैब भेजे गए मोबाइल

आरोपियों ने लोहगढ़ किले की घटना के पहले और बाद की अपनी सारी डिजिटल एक्टिविटी डिलीट कर दी थी। उन्होंने न सिर्फ व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के चैट्स हटाए, बल्कि मोबाइल का रीसायकल बिन भी पूरी तरह साफ कर दिया था। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन डिवाइस को खंगाल रहे हैं ताकि डिलीट किए जा चुके डेटा और मैसेज ट्रेल को दोबारा रिकवर कर कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत पेश किया जा सके।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Siya Ketan Murder Case
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