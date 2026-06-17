कॉमेडी में सेक्स का तड़का, सवालों के घेरे में स्टैंड-अप शो; 370 की बिरयानी को लेकर बवाल
एक कॉमेडी शो में दर्शक दीर्घा में बैठा एक व्यक्ति कहता है कि बिरयानी पर 370 रुपए खर्च करने से उसे यौन संबंध बनाने का हक मिल जाता है। इसको लेकर अब सवाल भी खूब उठ रहे हैं। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब पर रोक लग पाएगी?
आजकल स्टैंड-अप कॉमेडी शोज फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। 370 रुपए की बिरयानी और महिला डॉक्टर द्वारा शव के अंगों पर मजाक ने माहौल बदल दिया है। वहीं, तमाम ऐसे कंटेंट वायरल हो रहे हैं, जिनमें रेप कल्चर को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। असल में तमाम कॉमेडी शोज का एक जैसा फॉर्मेट हो चुका है। यहां पर बड़ी संख्या में दर्शक पुरुष होते हैं। वहीं, हंसाने के लिए महिलाओं को निशाना बनाते हुए भद्दे चुटकुले। इसको लेकर अब सवाल भी खूब उठ रहे हैं। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब पर रोक लग पाएगी?
चिंता की बात
एक कॉमेडी शो में दर्शक दीर्घा में बैठा एक व्यक्ति कहता है कि बिरयानी पर 370 रुपए खर्च करने से उसे यौन संबंध बनाने का हक मिल जाता है। वह एक ऐसी महिला के साथ अंतरंग होने की अपनी कोशिशों का भी विस्तार से वर्णन करता है, जो इसके लिए तैयार नहीं थी। वहीं, एक अन्य कॉमेडी शो में एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के सारे चुटकुले रेप के बाद गले लगाने, नेक्रोफिलिया (शव के साथ यौन क्रिया) और बलात्कार के बाद हत्या करने वालों पर केंद्रित होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी भद्दी कॉमेडी पर जोरदार ठहाके लगते हैं। दोनों शो से जुड़े वीडियो इस मुद्दे पर बहस का केंद्र बन गए हैं कि कॉमेडी में कौन-सी सीमाएं किस तरह निर्धारित की जानी चाहिए। इनमें से एक शो प्रणीत मोरे, जबकि दूसरा मधुर विरली का था।
कॉमेडी छूट रही पीछे
दो बार के ऑस्कर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तीनोव ने कॉमेडी को ‘गंभीर होने का एक मजेदार तरीका’ बताया था। स्टैंड-अप कॉमेडियन हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उनका काम लोगों के चेहरे पर ऐसी हंसी लाना है, जो थोड़ी असहज करने वाली हो। समकालीन मुद्दों पर व्यंग्यात्मक अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले कुछ भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन आज की स्टैंड-अप पारिस्थितिकी में कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉमेडी को पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणियों से लोगों को हंसाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर मंथन करने की जरूरत बढ़ जाती है कि हास्य असल में है क्या।
क्या कहते हैं कार्यकर्ता
बलात्कार-विरोधी कार्यकर्ता योगिता भयाना का कहना है कि कार्यकर्ताओं को थोड़ी कायमाबी भी मिलती है, लेकिन ऐसे वीडियो और भद्दे मजाक उन्हें वापस वहीं ले आते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जब जबरदस्ती यौन संबंध बनाने जैसी गंभीर बात को मजाक के तौर पर लिया जाता है और लाखों लोग इसे देखते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहाकि मैं लोगों को गिरफ्तार करने की मांग नहीं कर रही हूं, लेकिन जो कुछ कहा और अपलोड किया जा रहा है, उसके लिए जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। साथ ही इन चुटकुलों पर दर्शकों की हंसी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये चुटकुले समाज के बारे में उससे कहीं ज्यादा बताते हैं, जितना हम मानना चाहेंगे।
रणवीर इलाहाबादिया विवाद
मोरे और विरली की ‘क्राउड वर्क’ क्लिप सामने आने से पहले पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो में माता-पिता और यौन संबंधों को लेकर अश्लील टिप्पणियां करके एक बड़े विवाद को जन्म दिया था। ‘क्राउड वर्क’ स्टैंड-अप कॉमेडी का एक ऐसा तरीका है, जिसमें कलाकार पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट के आधार पर प्रस्तुति देने के बजाय दर्शकों के साथ मौके पर बिना किसी तैयारी के संवाद करते हैं। अपने तलाक को लेकर समय रैना द्वारा बुरी तरह ट्रोल की गई डिजिटल क्रिएटर और अभिनेत्री कुशा कपिला ने शो की क्लिप पोस्ट करने के लिए मोरे की कड़ी आलोचना की।
कुशा कपिला क्या बोलीं
कपिला ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक व्यंग्यात्मक वीडियो में ‘370 रुपए की बिरयानी’ वाले चुटकुले की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने कहाकि अगर डेट पर 370 रुपए खर्च होते हैं और सामने वाला 270 रुपए के बराबर बदतमीजी करता है, तो बाकी बचते हैं 100, तुरंत उस नंबर पर फोन करें। कपिला ने कहाकि ढंग का व्यक्तित्व खरीदने के लिए कितनी बिरयानी चाहिए? यह एक पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब मुश्किल है। अगर 370 रुपए से प्यार, वफादारी और ध्यान पाने की उम्मीद की जाए, तो खुद के विकास की संभावना शून्य है।
मोरे के वीडियो की गलती
मोरे की क्लिप एक सामान्य ‘क्राउड वर्क’ के रूप में शुरू होती है, लेकिन 23 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा के भद्दे चुटकुलों से यह परेशान करने वाले वीडियो में बदल जाती है। क्लिप में हिमांशु यह कहते दिखाई देता है कि मैंने कहा 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। मोरे इसे ‘पीक गुड़गांव कंटेंट’ बताते हैं और सबसे अच्छी कहानी सुनाने के लिए हिमांशु को दर्शकों के ठहाकों के बीच इनाम के तौर पर 5,000 रुपए नकद देते हैं। ‘पीक गुड़गांव कंटेंट’ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यंग्यात्मक शब्द है, जिसका इस्तेमाल अक्सर उन अजीब, असाधारण या अनैतिक घटनाओं/व्यवहारों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो कॉर्पोरेट संस्कृति, आधुनिक डेटिंग की समस्याओं या संवेदनहीनता से जुड़े होते हैं।
हिमांशु इसके बाद इशारों के साथ बताता है कि कैसे युवती बार-बार ‘न’ कहती है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है। बाद में इस बातचीत को संपादित किया गया, इसमें सबटाइटल जोड़े गए और मोरे ने इसे अपने 20 लाख सब्सक्राइबर के लिए अपलोड किया। आम तौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत मोरे ने क्लिप अपलोड करने से पहले हिमांशु की सहमति तो ली, लेकिन युवती की रजामंदी जैसे बड़े मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
हिमांशु की गई नौकरी
वीडियो के वायरल होने और इस पर बखेड़ा खड़ा होने के बाद गुरुग्राम स्थित स्टारविक ने हिमांशु को उसकी ‘आपत्तिजनक टिप्पणियों’ के लिए नौकरी से निकाल दिया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मोरे और हिमांशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए समन जारी किए हैं। जल्द ही इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। मोरे के ‘लेडीज स्पेशल’ शो के क्लिप फिर से सामने आए, जिनमें मुंबई के केईएम कॉलेज की मेडिकल छात्रा सेजल पवार को पुरुषों के शव के निजी अंगों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है।
सेजल को सजा की मांग
सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सेजल को सजा देने की मांग की। इसके बाद कॉलेज ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की और सेजल को 15 दिन की अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया। भयाना ने कहाकि अगर सेजल ने कुछ गलत कहा है, तो उसे जवाबदेह ठहराए जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ‘उसने भी तो ऐसा कहा था’ वाला तर्क ‘व्हाटाबाउटरी’ का शानदार उदाहरण है और मामले में लैंगिक बहस को घसीटने का एक हथकंडा है। इससे किसी को भी दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। ‘व्हाटाबाउटरी’ बहस या तर्क की ऐसी रणनीति है, जिसमें किसी आलोचना या सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय सामने वाले पर ही पलटवार कर दिया जाता है।
पुरुषों का अहं
भयाना ने कहाकि आंकड़े दिखाते हैं कि अतीत में किसने ऐसे भद्दे मजाक किए और किसके बारे में किए। लोगों का गुस्सा अक्सर पुरुषों के अहं के आहत होने की वजह से होता है। विवाद के बाद मोरे और हिमांशु, दोनों ने कई बार माफी मांगी है। मोरे ने कहा है कि वह इस नफरत के हकदार हैं। उन्होंने माना है कि उन्हें दखल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोरे ने कहा कि सब हंस रहे थे और वह बहक गए थे। उन्होंने इसे फैसला लेने में हुई गंभीर चूक बताया। वहीं, हिमांशु ने कहा है कि उसे शो में शामिल होने का अफसोस है और उसने डेटिंग के अपने किस्से को मनोरंजक बनाने के लिए कुछ मनगढ़ंत बातें शामिल की थीं।
विरली ने मांगी माफी
विरली ने भी दो साल पुराने अपने शो के क्लिप वायरल होने के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जो क्लिप साझा की जा रही है, वह लगभग दो साल पहले की मेरी एक प्रस्तुति की है। मेरा मानना है कि कॉमेडी के जरिए विचारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं और मुश्किल विषयों पर बात की जा सकती है। लेकिन कुछ विषयों के लिए संवेदनशीलता, संदर्भ और समझदारी की जरूरत होती है। विरली ने कहा है कि जब कोई कोशिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती, तो सबसे ईमानदार तरीका यही है कि उसे स्वीकार किया जाए, माफी मांगी जाए और आगे बेहतर किया जाए। मेरे लिए यह वैसा ही एक पल है।
कुणाल कामरा ने क्या कहा
इन वीडियो क्लिप ने लाइव कॉमेडी और इसके बढ़ते दायरे को लेकर फिर से एक बड़ी बहस छेड़ दी है; जहां दर्शकों की हंसी सामग्री पर मुहर लगाती है, भद्दापन व्यंग्य की जगह ले लेता है और कुछ पल हमेशा के लिए वायरल कंटेंट बन जाते हैं। कई चर्चित स्टैंड-अप कॉमेडियन ने दोनों विवाद से किनारा करने की कोशिश की। कुछ ने तो ‘क्राउड वर्क’ प्रारूप पर ही सवाल उठा दिए। राजनीतिक हस्तियों के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए विवादों में रहे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि स्टैंड-अप कॉमेडियन को इन चीजों का सहारा लेना बंद कर देना चाहिए : 1. कहानी सुनाना। 2. क्राउड वर्क। 3. कड़ी मेहनत। 4. बैंक बैलेंस। 5. माता-पिता।
स्टैंड-अप कॉमेडियन देवेश दीक्षित ने स्टैंड-अप कॉमेडी में भीड़ के इस्तेमाल के मौजूदा तरीके की आलोचना की। उन्होंने कहाकि हर महीने वीडियो अपलोड करने की होड़ ने ‘परफॉर्मर’ को ‘कंटेंट क्रिएटर’ में बदल दिया है, जो अपनी कला के बजाय वायरल होने को ज्यादा अहमियत देते हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।