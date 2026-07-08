मुंबई में आज बंद रहेंगे स्कूल, प्राइवेट ऑफिस में WFH? BMC ने पोस्ट कर बताया सच
मुंबई को मंगलवार को तेज बारिश से थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक मैसेज चला। इसके मुताबिक बीएमसी ने आठ जुलाई के लिए स्कूलों को बंद रखने और निजी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। अब बीएमसी ने सच बताया है…
मुंबई को मंगलवार को तेज बारिश से थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक मैसेज चला। इसके मुताबिक बीएमसी ने आठ जुलाई के लिए स्कूलों को बंद रखने और निजी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। लेकिन बीएमसी ने खुद पोस्ट करके इस आदेश की सच्चाई बता दी। सिविक बॉडी की तरफ से बताया गया है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पोस्ट के मुताबिक स्कूलों को बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम को लेकर वायरल मैसेज पूरी तरह से गलत है।
गुमराह करने वाले मैसेज से बचें
बीएमसी ने आगे लिखा कि आम लोगों को इस तरह के गलत और गुमराह करने वाले मैसेज से बचना होगा भरोसेमंद और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल बीएमसी के सोशल मीडिया पर जाएं। इसके अलावा लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर 1916 है, जिस पर फोन करके लोग सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुंबई में लगातार दो दिनों तक भारी बारिश के बाद मंगलवार सुबह इसकी तीव्रता घटने से लोगों को राहत मिली और लोकल ट्रेन व सड़क परिवहन सेवाएं सामान्य हो गईं।
दो नाबालिगों की डूबने से मौत
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण दो नाबालिग लड़कों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं, मुंबई के एक उद्यान में सीमेंट की चादरें गिरने से दो महिलाएं घायल हो गईं। शहर भर में नगर निगम अधिकारियों ने पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की 428 घटनाएं और दीवार तथा घर गिरने की 28 घटनाएं दर्ज कीं, जिससे पता चलता है कि सोमवार को हुई भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है।
आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मुंबई-पुणे मार्ग पर भोर घाट खंड में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई तीन लाइनों में से एक को मंगलवार रात तक बहाल किए जाने की उम्मीद है। सोमवार को ट्रेन सेवाएं ठप होने के बाद यह एक राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर रुक-रुककर भारी से बहुत भारी बारिश और 60–70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।
इससे पहले लगातार हो रही बारिश की वजह से सोमवार को मुंबई और आस-पास के जिलों में जनजीवन लगभग ठप हो गया। कई सड़कें पानी में डूब गईं, पेड़ उखड़ गए और दीवार व बिलबोर्ड गिरने की कई घटनाएं सामने आईं। पालघर जिले का विरार-वसई खंड सोमवार सुबह से ही जलमग्न था, हालांकि शाम तक बारिश की गति धीमी पड़ने के बाद पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हो गया। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार तड़के 3:57 बजे विरार से दक्षिण मुंबई के चर्चगेट के लिए पहली लोकल ट्रेन रवाना हुई।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।