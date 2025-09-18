कंगना रनौत आए तो थप्पड़ मार देना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कर दी विवादित अपील

बीते साल भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंपना रनौत को कॉन्सटेबल कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया था। कहा जा रहा था कि महिला जवान किसान आंदोलन को लेकर रनौत की तरफ से की गई टिप्पणियों से नाराज थीं।

भारतीय जनता पार्टी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अपील की है कि अगर कंगना राज्य में आती हैं, तो उन्हें तमाचा मार दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि महिला सांसद अहंकारी हैं और बेतुकी बातें करती हैं। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड का भी जिक्र कर दिया।

तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलागिरि कहा कि अगर कंगना तमिलनाडु आती हैं, तो उन्हें थप्पड़ पड़ना चाहिए। दरअसल, अलागिरि से कंगना की तरफ से दिए गए पुराने बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें अभिनेत्री ने आरोप लगाए थे कि महिला कार्यकर्ता 100 रुपये लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता ने कहा, 'कंगना रनौत ने कई बार ऐसी बेतुकी बातें की हैं। एक बार जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पर थीं और एक महिला सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपमानजनक बयान दिए थे। जब वह इस तरफ आएं, तो आपको यह बात भूले बगैर उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए।'

क्या था मामला दरअसल, साल 2020 में हुए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान कंगना ने एक ट्वीट किया था। उनपर 73 साल की मोहिंदर कौर को अपमानित करने के आरोप लगे थे। रनौत ने कथित तौर पर गलती से कौर को शाहीन बाग की बिल्किस बानो समझ लिया था और कहा था कि ऐसी महिला विरोध प्रदर्शन में 100 रुपये लेकर शामिल हो जाती हैं।