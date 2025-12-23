Hindustan Hindi News
बांग्लादेश की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो… भारत का नाम लेकर पाक नेता की गीदड़भभकी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के एक नेता ने भारत का नाम लेकर धमकी दी है। पाक नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के एकजुट होने की बात कहते भी दिखे।

Dec 23, 2025
बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में आई तल्खी के बीच हाल ही में पाकिस्तान के एक नेता ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी नेता के बोल से यह साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में शहबाज शरीफ की पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML) के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश पर किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी।

कामरान सईद उस्मानी ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी की शहादत ने मुस्लिमों को प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा, "उस्मान हादी एक ऐसा नेता था जो कहता था कि वह बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बनने देगा। अगर कोई मुसलमान आवाज उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है।… पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चा-बच्चा उस्मान हादी है…।”

बांग्लादेश के साथ है पाकिस्तान- पाक नेता

पाकिस्तान के नेता ने आगे कहा, “मैं अपने बांग्लादेशी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी आवाम आपके साथ खड़ी है। अगर कोई बांग्लादेश पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है।… अगर कोई बांग्लादेश की स्वायत्तता पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान आपके साथ खड़ा रहेगा।”

कामरान सईद उस्मानी ने आगे भारत को खुली धमकी देते हुए कहा, “अगर अब किसी ने निगाह उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखा तो पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी फौज और मिसाइल आपसे दूर नहीं है।" उस्मानी ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकजुट होने की जरूरत है।

उस्मानी ने भारत पर "अखंड भारत विचारधारा" थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसने कहा, “अब पाकिस्तान, बांग्लादेश ये जो अखंड भारत विचारधारा है, इसको कभी कबूल नहीं करेगा।

