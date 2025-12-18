Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIf have guts remove Mahatma Gandhi photo from currency note DK Shivakumar Challenges
हिम्मत है तो नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा दें, कांग्रेस नेता की सरकार को चुनौती

हिम्मत है तो नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा दें, कांग्रेस नेता की सरकार को चुनौती

संक्षेप:

मनरेगा योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार को चैलेंज किया है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहाकि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो महात्मा गांधी की फोटो करेंसी नोट से हटाकर दिखाएं।

Dec 18, 2025 04:26 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बेलागावी
share Share
Follow Us on

मनरेगा योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार को चैलेंज किया है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहाकि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो महात्मा गांधी की फोटो करेंसी नोट से हटाकर दिखाएं। डीके ने यह बात बेलागावी में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इस दौरान उनसे मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सवाल पूछा गया था।

रिपोर्टर को दिखाई नोट
डीके शिवकुमार ने इस दौरान अपनी जेब से 500 रुपए की नोट निकाल ली। उन्होंने इसे रिपोर्टर की तरफ दिखाते हुए पूछा कि इस नोट से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा सकता है। डीके शिवकुमार ने कहाकि महात्मा गांधी ही वह शख्स हैं जो 100 साल पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था। आप उनका नाम कैसे हटा सकते हैं। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर नफरत की राजनीति करने और अपनी शासन संबंधी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मामलों के जरिए कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने बेलगावी के सुवर्ण विधान सौध परिसर में गांधी प्रतिमा के पास एक विरोध रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र को अदालत द्वारा खारिज किए जाने की सराहना की।

सिद्दारमैया ने कहाकि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। विभाजन की राजनीति करने वाली भाजपा के विपरीत हमने इस देश को आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी और इस आंदोलन को पूरे राज्य और देश में तेज किया जाएगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।