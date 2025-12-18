हिम्मत है तो नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा दें, कांग्रेस नेता की सरकार को चुनौती
मनरेगा योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार को चैलेंज किया है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहाकि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो महात्मा गांधी की फोटो करेंसी नोट से हटाकर दिखाएं। डीके ने यह बात बेलागावी में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इस दौरान उनसे मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सवाल पूछा गया था।
रिपोर्टर को दिखाई नोट
डीके शिवकुमार ने इस दौरान अपनी जेब से 500 रुपए की नोट निकाल ली। उन्होंने इसे रिपोर्टर की तरफ दिखाते हुए पूछा कि इस नोट से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा सकता है। डीके शिवकुमार ने कहाकि महात्मा गांधी ही वह शख्स हैं जो 100 साल पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था। आप उनका नाम कैसे हटा सकते हैं। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर नफरत की राजनीति करने और अपनी शासन संबंधी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मामलों के जरिए कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने बेलगावी के सुवर्ण विधान सौध परिसर में गांधी प्रतिमा के पास एक विरोध रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र को अदालत द्वारा खारिज किए जाने की सराहना की।
सिद्दारमैया ने कहाकि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। विभाजन की राजनीति करने वाली भाजपा के विपरीत हमने इस देश को आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी और इस आंदोलन को पूरे राज्य और देश में तेज किया जाएगा।