जनसमर्थन न मिले, तो मतदाता सूची ही बदल दो; कांग्रेस बोली ये मोदी-शाह का नया ‘जिताऊ मॉडल’

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि उसके नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के "सबसे बड़े चुनावी घोटाले" का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जमसमर्थन नहीं मिलने की स्थिति में भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची ही बदल देती है। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि यही मोदी-शाह का नया मॉडल है, जिसके जरिए वे चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन को वास्तव में "वोट चोरी" करार दिया है।

रमेश ने वोट चोरी पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और कहा कि आयोग नफरत भरे भाषणों पर तो सोया रहता है लेकिन मतदाता सूची से असली मतदाताओं को हटाने और नकली मतदाताओं को जोड़ने के मुद्दे पर अचानक सक्रिय हो जाता है। रमेश की यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा करने के बाद आई है कि पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोटों की चोरी हुई थी और नायब सिंह सैनी की सरकार वोट चोरी से बनी है।

जयराम रमेश ने क्या लिखा जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ़्रेंस ने भारत के सबसे बड़े चुनावी फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया है। हरियाणा में 25 लाख फर्ज़ी वोटर -भाजपा की पूरी जानकारी और चुनाव आयोग की मूक सहमति से तैयार किए गए। मोदी-शाह का मॉडल साफ़ है: जब जनसमर्थन न मिले, तो मतदाता सूची ही बदल दो। वही चुनाव आयोग जो नफ़रत भरे भाषणों पर सोया रहता है- वह असली मतदाताओं को सूची से हटाने और नकली मतदाता जोड़ने में अचानक सक्रिय हो जाता है। यह मतदाता सूची का संशोधन नहीं - यह वोट चोरी है।”

EC ने आरोपों को निराधार बताया इससे पहले, गांधी ने मतदाता सूची के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि 25 लाख प्रविष्टियाँ फ़र्ज़ी थीं और चुनाव आयोग ने हरियाणा में भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की थी। दूसरी तरफ, राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उनका आरोप निराधार है क्योंकि हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

ऑपरेशन सरकार चोरी" शुरू पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस विस्तृत योजना में एक ब्राज़ीलियाई मॉडल शामिल थी, जिसकी तस्वीर 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान राय विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदान केंद्रों पर 22 बार इस्तेमाल की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दावे के समर्थन में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। गांधी ने आगे कहा कि चुनाव अधिकारियों ने राज्य में उनकी पार्टी की भारी जीत को हार में बदलने के लिए "ऑपरेशन सरकार चोरी" शुरू किया है।