देवेंद्र फडणवीस PM पद की दावेदारी करेंगे, तो मैं दूंगा समर्थन; किसने किया ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है, जब राज्य में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का समर्थन हासिल किया है।

शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'हितैषी' हैं और यदि वह प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। शिरडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 'अगर वह (फडणवीस) सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, तो बता दूं कि मैं उनका हितैषी हूं। मैं उनके मन की बात कर रहा हूं।'

ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे 2029 में फडणवीस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें। उन्होंने कहा, 'अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो मेरी पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करेगी।'

तंज भी कस दिया ठाकरे ने हालांकि कहा कि अगर फडणवीस प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हैं तो यह भाजपा में उनके लिए 'राजनीतिक आत्महत्या' करने जैसा होगा। उन्होंने कहा, 'अगर फडणवीस यह घोषणा करते हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वह अपनी पार्टी में बने भी रह पाएंगे?'

दल बदलू सांसदों पर क्या बोले शिरडी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिस पार्टी में लोकसभा सदस्य भाऊसाहेब वाकचौरे गए हैं, वह पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वाकचौरे हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं और शिरडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ठाकरे ने कहा कि शिरडी मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने साईं बाबा से फडणवीस की 'कुर्सी' की रक्षा करने की प्रार्थना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था।

पीएम पद को लेकर पहले भी बोले उद्धव ठाकरे ठाकरे ने शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए यह कहकर सियासी हलचल पैदा कर दी थी कि 'ऑपरेशन टाइगर' वास्तव में 'ऑपरेशन देवेंद्र' था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कद छोटा करना था, ताकि वह भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें।

ठाकरे ने आरोप लगाया, 'अमित शाह ने यह योजना इसलिए बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्री फडणवीस एक निश्चित स्तर पर ही रहें और भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें। अगर कल ऐसी स्थिति आती है, तो ये बागी सांसद प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह का समर्थन करेंगे।'