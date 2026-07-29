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आइशी को कुछ भी हुआ तो... राजनीति में उलझे ‘कॉकरोच’? लेफ्ट का क्यों कर रहे बचाव

By Himanshu Jha
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CJP Protest: एसएफआई ने अपने कार्यकर्ताओं और छात्रों से आक्रोश के साथ उठ खड़े हों का आह्वान करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन के इशारे पर छात्र नेताओं और प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का प्रयास कर रही है।

आइशी को कुछ भी हुआ तो... राजनीति में उलझे ‘कॉकरोच’? लेफ्ट का क्यों कर रहे बचाव
कॉकरोच जनता पार्टी (फोटो- एचटी)

नीट (NEET) परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद शुरू हुई कानूनी और पुलिस कार्रवाई पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली पुलिस पर एसएफआई (SFI) की अखिल भारतीय संयुक्त सचिव आइशी घोष (Aishe Ghosh) की गिरफ्तारी की कोशिशों का आरोप लगाते हुए खुलकर एक राजनीतिक छात्र संगठन के बचाव में उतर आई है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाया है।

उन्होंने एक्स पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट का सरकार के फायदों के लिए राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता और न ही इसके आदेशों को हथियार बनाया जा सकता है। देश के सामने एक अटूट गारंटी दी गई थी, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी दर्ज प्राथमिकियां तुरंत वापस ली जानी चाहिए।"

इतनी आजादी से क्यों घूम रहे थे अपराधी?

आपराधिक रिकॉर्ड वाले आंदोलनकारियों पर कार्रवाई के सरकार के तर्क का जवाब देते हुए सौरव दास ने कहा, "अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। पुलिस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि वे समाज में इतनी आजादी से क्यों घूम रहे थे? लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर जारी रखने के लिए नहीं कर सकती, ताकि बाद में असली और निष्ठावान प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को यह छूट दी गई तो वह निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करेगी। देश का युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ खड़े रहेंगे जिसने एक-दूसरे के भविष्य के लिए आवाज उठाई है।"

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लेफ्ट विंग के समर्थन में क्यों आई CJP?

छात्र नेता आशुतोष रांका ने आइशी घोष पर संभावित कार्रवाई को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, "अगर आइशी घोष को कुछ भी होता है, तो सरकार एक ऐसा प्रदर्शन देखेगी जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमारी टीम का उत्पीड़न बंद करें और अपने वादों व वचनों का सम्मान करें।"

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा संगठन की ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी आइशी घोष को गिरफ्तार करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। एसएफआई ने अपने कार्यकर्ताओं और छात्रों से आक्रोश के साथ "उठ खड़े हों'' का आह्वान करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन के इशारे पर छात्र नेताओं और प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का प्रयास कर रही है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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