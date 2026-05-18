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भारी संकट आने वाला है, एक वक्त का खाना छोड़ दो, अमित शाह ने कहा ऐसा? Fact Check में जानें सच

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर एक फोटो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि भारी संकट आने वाला है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई बताई है।

भारी संकट आने वाला है, एक वक्त का खाना छोड़ दो, अमित शाह ने कहा ऐसा? Fact Check में जानें सच

सोशल मीडिया पर एक फोटो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि भारी संकट आने वाला है। हो सके तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। अब पीआईबी फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

यह पूरी तरह गलत, मनगढ़ंत
पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से कहा गया है जिस बयान को अमित शाह का बताया जा रहा है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। साथ ही पोस्ट में कहा गया है कि लोग इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर आए दिन सरकार की तरफ से जारी बयान बताकर तथ्यों को गलत ढंग से तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता रहा है। हालांकि पीआईबी की फैक्ट चेक टीम लगातार इसके तथ्यों की पड़ताल करती रहती है और झूठे दावों को खारिज करती रहती है।

पीएम मोदी ने की है अपील
बता दें कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने डीजल-पेट्रोल के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने। ईवी वाहनों के अधिकतम इस्तेमाल की भी अपील की गई है। कार-पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की गई। वहीं, पीएम मोदी समेत दूसरे अन्य मंत्रियों आदि ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईंधन की अधिकतम बचत की जा सके।

यह दावे भी हुए थे वायरल
इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने अपने फैक्ट चैक हैंडल पर बुधवार को एक पोस्ट में कहा कि इन रिपोर्टों में किया जा रहा दावा गलत और निराधार है।

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पोस्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोतरी से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल आदेश का भी फैक्ट चेक किया गया था। इसके बाद बताया गया था कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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