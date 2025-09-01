'मूर्ख मुहावरे नहीं समझते', अमित शाह पर विवादित बयान के बाद महुआ मोइत्रा का एक और तंज

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उन्होंने मुहावरे की भाषा बोली थी लेकिन मूर्खों को मुहावरे समझ में नहीं आते हैं। मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं टीएमसी सांसद ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, 'मूर्ख कहावत नहीं समझते हैं।' मोइत्रा ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो "पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रख दें।"

उन्होंने यह कथित बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिया। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर मोइत्रा के खिलाफ शनिवार को माना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मोइत्रा ने कहा कि पुलिस उनके बयान को तोड़-मरोड़ रही है जबकि उन्होंने मुहावरे की भाषा का प्रयोग किया था। मोइत्रा ने कहा कि सिर काटने का मतलब है कि किसी अनहोनी को लेकर जिम्मेदारी लेना। उन्होंने कहा, यह मुहावरा है लेकिन मूर्ख इसे कहां समझ पाएंगे। मोइत्रा ने यह भी कहा कि 2024 में अबकी बार, 400 पार का नारा दिया गया लेकिन बीजेपी मुंह के बल गिरी। विदेशी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि केवल 240 सीटें नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा हैं। तो क्या किसी ने जाकर पीएम मोदी को तमाचा मारा था? क्या बीजेपी मुंह के बल गिरी थी? यह सिर्फ मुहावरा है।