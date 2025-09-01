idiots dont understand idioms another taunt from Mahua Moitra after controversial statement on Amit Shah 'मूर्ख मुहावरे नहीं समझते', अमित शाह पर विवादित बयान के बाद महुआ मोइत्रा का एक और तंज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsidiots dont understand idioms another taunt from Mahua Moitra after controversial statement on Amit Shah

'मूर्ख मुहावरे नहीं समझते', अमित शाह पर विवादित बयान के बाद महुआ मोइत्रा का एक और तंज

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उन्होंने मुहावरे की भाषा बोली थी लेकिन मूर्खों को मुहावरे समझ में नहीं आते हैं। मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 09:37 AM
share Share
Follow Us on
'मूर्ख मुहावरे नहीं समझते', अमित शाह पर विवादित बयान के बाद महुआ मोइत्रा का एक और तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं टीएमसी सांसद ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, 'मूर्ख कहावत नहीं समझते हैं।' मोइत्रा ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो "पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रख दें।"

उन्होंने यह कथित बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिया। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर मोइत्रा के खिलाफ शनिवार को माना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मोइत्रा ने कहा कि पुलिस उनके बयान को तोड़-मरोड़ रही है जबकि उन्होंने मुहावरे की भाषा का प्रयोग किया था। मोइत्रा ने कहा कि सिर काटने का मतलब है कि किसी अनहोनी को लेकर जिम्मेदारी लेना। उन्होंने कहा, यह मुहावरा है लेकिन मूर्ख इसे कहां समझ पाएंगे। मोइत्रा ने यह भी कहा कि 2024 में अबकी बार, 400 पार का नारा दिया गया लेकिन बीजेपी मुंह के बल गिरी। विदेशी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि केवल 240 सीटें नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा हैं। तो क्या किसी ने जाकर पीएम मोदी को तमाचा मारा था? क्या बीजेपी मुंह के बल गिरी थी? यह सिर्फ मुहावरा है।

तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता गोपाल सामंतो ने आरोप लगाया कि मोइत्रा की टिप्पणी आपत्तिजनक और असंवैधानिक थी। अधिकारी ने बताया कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि 1971 में रायपुर के माना कैंप क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी बसे थे और मोइत्रा के बयान से उनमें भय पैदा हो गया है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी से अन्य समुदायों में उनके प्रति गुस्सा भड़क सकता है।

Amit Shah Mahua Moitra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।