विचार नहीं मिलते, तो नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते; स्वामी विवेकानंद का जिक्र कर क्या बोले मीलॉर्ड

HC ने कहा कि कॉलेज केवल इसलिए किसी व्यक्ति को नौकरे देने से इनकार नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता की कुछ टिप्पणियाँ रामकृष्ण मिशान की विचारधारा से मेल नहीं खातीं और उसे नौकरी दी गई तो माहौल खराब हो जाएगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि अगर किसी शख्स से वैचारिक मतभेद हैं तो उसे नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि वैचारिक मतभेद नौकरी देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक ऑटोनमस कॉलेज प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए अपने फैसले में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक ‘राज योग’ का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि “पाखंडी की अपेक्षा मुखर नास्तिक होना बेहतर है।”

हाई कोर्ट ने मामले में एक सहायक प्रोफेसर के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसकी नियुक्ति की सिफारिश पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग (WBCSC) ने की थी लेकिन नरेंद्रपुर के रामकृष्ण मिशन आवासीय कॉलेज (स्वायत्त) ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रोफेसर ने कथित तौर पर धर्म और समाज पर कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए थे, जो रामकृशन मिशन की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे।

विचारधारा मेल नहीं खाती, नौकरी नहीं दे सकते मामले में याचिकाकर्ता तमल दासगुप्ता जादवपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 2007 में नेट जेआरएफ की योग्यता हासिल की थी। इसके बाद 2015 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि भी हासिल की है। जब आयोग ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की तो रामकृष्ण मिशन आवासीय कॉलेज शासी निकाय ने उन्हें नौकरी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी विचारधारा रामकृष्ण मिशन से मेल नहीं खाती है। कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ दासगुप्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कॉलेज को किस बात का था डर? कॉलेज के शासी निकाय के अनुसार, दासगुप्ता ने अपने फेसबुक पोस्ट में धर्म या विचारधारा पर ऐसे कड़े विचार पोस्ट किए थे जो रामकृष्ण मिशन के मूल आदर्शों, दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांतों के खिलाफ थे। कॉलेज ने कहा कि दासगुप्ता ने रामकृष्ण मिशन के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया था। इसके साथ ही संस्थान और वहां के पुजारियों के खिलाफ अपमानजनक, अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं, इसलिए उनकी नियुक्ति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया। कॉलेज ने कहा कि शासी निकाय को ऐसा लगा कि दासगुप्ता की नियुक्ति से कॉलेज का वातावरण स्थायी रूप से खराब हो सकता है।

HC ने किया स्वामी विवेकानंद का जिक्र TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कॉलेज के इस विचार पर अपनी असहमति जताई। जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में कहा, “इस आशंका का कोई औचित्य नहीं हो सकता कि रामकृष्ण मिशन की विचारधारा, जो चार योगों और वेदांत के शाश्वत सिद्धांतों के संश्लेषण पर आधारित है, इस विश्वास को स्वीकार करती है कि सभी धर्म सत्य हैं और एक ही दिव्य लक्ष्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, और यह पुष्टि करती है कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि रामकृष्ण मिशन आवासीय कॉलेज केवल इसलिए किसी व्यक्ति को नौकरे देने से इनकार नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया पर उसकी कुछ टिप्पणियाँ रामकृष्ण मिशान की विचारधारा से मेल नहीं खातीं और अगर उसे नौकरी दी गई तो कॉलेज का माहौल खराब हो जाएगा। जस्टिस चटर्जी ने अपने फैसले में लिखा कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हमें अपने मन के अंतरतम कोनों को खोजने का तरीका सिखाती है और यह नहीं पूछती कि हमारा धर्म क्या है? हम ईश्वरवादी हैं या नास्तिक? ईसाई हैं या बौद्ध?