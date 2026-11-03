मैराथन पूरी करते ही जिंदगी की जंग हारे IBM इंजीनियर, हैदराबाद में हार्ट अटैक से मौत
हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में मैराथन पूरी करने के कुछ देर बाद IBM के 36 साल के कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोम्मिनेनी गोपी के रूप में हुई है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और मणिकोंडा की अलकापुर कॉलोनी में रहते थे।
हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में रविवार सुबह आयोजित मैराथन पूरी करने के तुरंत बाद IBM कंपनी के एक 36 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने फिनिश लाइन पार करने और मेडल लेने के बाद नाश्ते वाली जगह की ओर जाते समय अचानक सांस फूलने के साथ गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान कोम्मिनेनी गोपी के रूप में हुई है। वह IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करते थे और मणिकोंडा इलाके की अलकापुर कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और एक बच्चा भी है। गोपी नियमित रूप से दौड़ने और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। रविवार की सुबह उन्होंने NEB (National Events Bureau) द्वारा आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया था।
गाचीबोवली पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, गोपी ने मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की और फिनिश लाइन पर मेडल प्राप्त किया। इसके बाद वे ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी हालत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग और आयोजक टीम तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे। इवेंट के आयोजकों ने बिना समय गंवाए उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की और सुबह करीब 8.45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी और लक्षणों के आधार पर गोपी को हार्ट अटैक आया था। उन्होंने यह भी कहा कि गिरने के कुछ ही सेकंड बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, इसलिए इलाज में कोई देरी नहीं हुई।
इस घटना ने स्टेडियम में मौजूद अन्य प्रतिभागियों और आयोजकों को भी झकझोर दिया। कई लोगों ने बताया कि गोपी पूरे रेस के दौरान सामान्य दिख रहे थे और फिनिश लाइन पार करते समय भी उनकी हालत ठीक लग रही थी। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है।
हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि गोपी को पहले से कोई हृदय संबंधी बीमारी थी या नहीं। पुलिस आगे की जांच में इस बात का भी पता लगाएगी कि दौड़ के दौरान या उससे पहले उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी। परिवार और दोस्तों में इस अचानक हुई घटना को लेकर गहरा सदमा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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