जहां गए, वहां सिस्टम सुधार दिया; 20 साल में 25 ट्रांसफर वाले IAS तुकाराम मुंढे अब क्यों चर्चा में

मुंढे को बेबाक अंदाज की वजह से 'सिंघम' का नाम मिल गया। माना जाता है कि वे किसी नेता की पैरवी नहीं सुनते और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीधे एक्शन लेते हैं।

नौकरशाही की दुनिया में जहां कई अधिकारी अक्सर अपने काम से ज्यादा सोशल मीडिया रील और राजनीतिक सरपरस्ती के जरिए पब्लिसिटी बटोरते नजर आते हैं, वहीं एक ऐसा आईएएस अधिकारी भी है जिनका नाम सुनते ही भ्रष्टाचारी आजकल कांप उठते हैं। हम बात कर रहे हैं IAS तुकाराम मुंढे की। तुकाराम मुंढे इन दिनों महाराष्ट्र में खाद्य और औषधि प्रशासन के सचिव बनाए गए हैं। इस पद को संभालते ही उन्होंने वहां तहलका मचा दिया है। पूरे राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और तुकाराम मुंढे रुकने के मूड में नहीं है। इससे पहले वे जहां भी गए, सिस्टम सुधार दिया।

बता दें कि तुकाराम मुंढे के दो दशक से करियर में उनका 25 से ज्यादा बार तबादला हो चुका है। औसतन हर 9 से 10 महीने में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाहें सार्वजनिक प्रशासन हो, नगर निगम या रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, वे जिस विभाग में गए, वहां उनके सख्त रुख और राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने की फिदरत की वजह से सत्ता के गलियारों तक खलबली मच गई। नतीजतन, उनका तुरंत तबादला कर दिया जाता है। इसके बावजूद उनके काम करने का तरीका और काम का जुनून कभी कम नहीं हुआ।

क्यों कहा जाता है सिंघम? तुकाराम मुंढे जहां भी जाते हैं, सबसे पहले व्यवस्था का पारदर्शी ऑडिट करते हैं। फाइलों में दबे भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करना उनकी पहली प्राथमिकता होती है। वे किसी राजनीतिक दबाव की परवाह किए बिना सीधे जनता के प्रति जवाबदेह रहकर काम करते हैं। इसके अलावा केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने के बजाय वे खुद सड़कों और फील्ड पर उतरकर औचक निरीक्षण करने में यकीन रखते हैं। इस कार्यशैली की वजह से उन्हें सिंघम का नाम भी दिया गया है।

FDA कमिश्नर बनते ही सख्त एक्शन अब महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त का पद संभालते ही उन्होंने प्रदूषित माहौल में चल रहे होटलों, डेयरियों और स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA का चाबुक केवल आम दुकानदारों पर ही नहीं चला, बल्कि BMC की कैंटीन की जांच के घेरे में आ गई और उसे सील कर दिया गया। इसके अलावा मुंबई के कई नामचीन होटलों और रेस्टोरेंट्स पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र एफडीए ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।

धमकियों पर क्या बोले तुकाराम मुंढे? इस बीच तुकाराम मुंढे ने काम के दौरान मिलने वाली धमकियों और दबाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूट्यूब चैनल 'फूड फार्मर' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका काम महाराष्ट्र के लोगों तक सुरक्षित खाना और दवाएं पहुंचाना है और अपनी जिम्मेदारी निभाने में उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि विभाग में आते ही कई होटलों के लाइसेंस निलंबित करने के बाद क्या उन्हें डर लगा? इस पर मुंढे ने साफ कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करना उनकी ड्यूटी है।

उन्होंने कहा, "डरने का सवाल ही नहीं उठता। यह मेरा काम है और मुझे अपने ही काम से डर क्यों लगे? मेरी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित भोजन और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं मिलें। जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, वे तय मानकों के अनुसार होने चाहिए। जो दवाएं बन रही हैं, वे भी FSSAI के मानकों का पालन करें। कानून का पालन कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है।"