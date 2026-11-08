ट्रांसफर रुकवाने को IAS अधिकारी ने दी रिश्वत, कुमारस्वामी के दावे से कर्नाटक में हलचल; निशाने पर एक मंत्री
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हासन की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी लता कुमारी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लता कुमारी ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रकम रिश्वत दी। इस दौरान उन्होंने जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा पर भी निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हसन जिले में एक बड़ा आरोप लगाकर सियासी और प्रशासनिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि हसन की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी लता कुमारी ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रकम रिश्वत दी। उन्होंने जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा को भी इस मामले में घसीटा। दरअसल, कुमारस्वामी रविवार को हसन के ऐतिहासिक हसनम्बा मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए।
इस दौरान उन्होंने एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। उन्होंने दावा किया कि यह एक अनजान व्यक्ति और लता कुमारी के पर्सनल असिस्टेंट शशिकिरण के बीच वाट्सएप पर हुई बातचीत है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में साफ तौर पर रिश्वतखोरी की बातें सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि लता कुमारी का ट्रांसफर रोकने के लिए जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा को 75 लाख रुपये दिए गए थे। उन्होंने शिवलिंगगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भी इस करप्शन नेटवर्क का हिस्सा हैं।
कुमारस्वामी ने आगे दावा किया कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने में शामिल था। उनके मुताबिक, स्टोन क्रशर मालिकों और रेजिडेंशियल लेआउट डेवलपर्स से परमिशन देने और लैंड कन्वर्जन की फाइलें क्लियर करने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। सबूत के रूप में उन्होंने वाट्सएप चैट की कॉपियां भी जारी कीं। इन चैट्स में बिचौलियों और सीनियर डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों से जुड़े एक बड़े करप्शन रैकेट का जिक्र था। मंत्री ने आरोप लगाया कि शशिकिरण बिचौलियों के जरिए रिश्वत ले रहा था और ये पैसे लता कुमारी को पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही रिश्वतखोरी पर चल रहा था और ट्रांसफर रोकने के लिए भी बड़ी रकम का लेन-देन हुआ।
आरोपों पर क्या बोलीं लता कुमारी?
वहीं, इन आरोपों पर डिप्टी कमिश्नर लता कुमारी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूरे आरोप को फेक न्यूज बताया और कहा कि इस मामले में पुलिस केस दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद जो भी झूठ होगा, वह सामने आ जाएगा। लता कुमारी ने साफ कहा कि ऐसी फेक न्यूज फैलाना माफ न करने लायक जुर्म है। किसी को बदनाम करने, कमजोर करने, टारगेट करने या नीचा दिखाने के लिए गलत जानकारी फैलाना कुछ ऐसा है जो हमने कभी नहीं किया, न आगे करेंगे, न पहले किया, और न अब कर रहे हैं। हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं और सच सामने ला रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बार फिर कह रही हूं कि हमने कभी भी किसी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया है। अगर हमारे पीए या उनके सेक्शन ने ऐसा कोई गलत मैसेज भेजा है, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई प्रेस और पब्लिक में ऐसी गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाता रहेगा, तो मैं उन्हें पक्का ढूंढ निकालूंगी। लता कुमारी ने जोर देकर कहा कि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, न कर रहे हैं, न करेंगे। मैं यह मैसेज बहुत साफ करना चाहती हूं और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस पर यकीन न करें। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी गलती करेगा, उसे सख्त एक्शन का सामना करना होगा और नतीजे भुगतने होंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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