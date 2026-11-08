ट्रांसफर रुकवाने को IAS अधिकारी ने दी रिश्वत, कुमारस्वामी के दावे से कर्नाटक में हलचल; निशाने पर एक मंत्री

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हासन की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी लता कुमारी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लता कुमारी ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रकम रिश्वत दी। इस दौरान उन्होंने जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा पर भी निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हसन जिले में एक बड़ा आरोप लगाकर सियासी और प्रशासनिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि हसन की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी लता कुमारी ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रकम रिश्वत दी। उन्होंने जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा को भी इस मामले में घसीटा। दरअसल, कुमारस्वामी रविवार को हसन के ऐतिहासिक हसनम्बा मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए।

इस दौरान उन्होंने एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। उन्होंने दावा किया कि यह एक अनजान व्यक्ति और लता कुमारी के पर्सनल असिस्टेंट शशिकिरण के बीच वाट्सएप पर हुई बातचीत है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में साफ तौर पर रिश्वतखोरी की बातें सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि लता कुमारी का ट्रांसफर रोकने के लिए जिला इंचार्ज मंत्री केएम शिवलिंगगौड़ा को 75 लाख रुपये दिए गए थे। उन्होंने शिवलिंगगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भी इस करप्शन नेटवर्क का हिस्सा हैं।

कुमारस्वामी ने आगे दावा किया कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने में शामिल था। उनके मुताबिक, स्टोन क्रशर मालिकों और रेजिडेंशियल लेआउट डेवलपर्स से परमिशन देने और लैंड कन्वर्जन की फाइलें क्लियर करने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। सबूत के रूप में उन्होंने वाट्सएप चैट की कॉपियां भी जारी कीं। इन चैट्स में बिचौलियों और सीनियर डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों से जुड़े एक बड़े करप्शन रैकेट का जिक्र था। मंत्री ने आरोप लगाया कि शशिकिरण बिचौलियों के जरिए रिश्वत ले रहा था और ये पैसे लता कुमारी को पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही रिश्वतखोरी पर चल रहा था और ट्रांसफर रोकने के लिए भी बड़ी रकम का लेन-देन हुआ।

आरोपों पर क्या बोलीं लता कुमारी? वहीं, इन आरोपों पर डिप्टी कमिश्नर लता कुमारी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूरे आरोप को फेक न्यूज बताया और कहा कि इस मामले में पुलिस केस दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद जो भी झूठ होगा, वह सामने आ जाएगा। लता कुमारी ने साफ कहा कि ऐसी फेक न्यूज फैलाना माफ न करने लायक जुर्म है। किसी को बदनाम करने, कमजोर करने, टारगेट करने या नीचा दिखाने के लिए गलत जानकारी फैलाना कुछ ऐसा है जो हमने कभी नहीं किया, न आगे करेंगे, न पहले किया, और न अब कर रहे हैं। हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं और सच सामने ला रहे हैं।