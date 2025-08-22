वोट चोरी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी को ट्रोल करने लगे लोग, भड़का IAS एसोसिएशन

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों में धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। इसके बाद कुछ ट्रोलर्स CEC ज्ञानेश कुमार के परिवार को निशाना बनाने लगे। IAS एसोशिएशन ने ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया है।

देश भर में ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर जारी घमासान के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एसोसिएशन ने शुक्रवार को CEC ज्ञानेश कुमार के परिवार को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया है। IAS एसोशिएशन ने कहा है कि अधिकारियों पर इस तरह के पर्सनल अटैक निंदनीय हैं। इससे पहले कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

एसोसिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आईएएस एसोसिएशन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के परिवार के सदस्यों, जो खुद भी एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक हैं, को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एसोसिएशन आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंध न रखने वाले ऐसे व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। हम लोक सेवा में गरिमा और ईमानदारी के पक्षधर हैं।”