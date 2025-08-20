IAS Association came out in defence of Chief Election Commissioner Rahul Gandhi is accusing him of vote theft मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में उतरा IAS संघ, राहुल गांधी लगा रहे 'वोट चोरी' के आरोप, India News in Hindi - Hindustan
मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में उतरा IAS संघ, राहुल गांधी लगा रहे 'वोट चोरी' के आरोप

रविवार को राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चुराने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के जरिये धांधली की जा रही है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:54 AM
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार पर हो रहे निजी हमलों और अभद्र टिप्पणियों की आईएएस संघ ने कड़ी निंदा की है। यह विवाद तब और गहराया जब कांग्रेस नेता एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में वोट चोरी का आरोप लगाया। IAS संघ ने रविवार को एक्स पर लिखा, “हम माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार पर हो रहे अनुचित अपशब्दों और निजी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि उनके समर्पित सेवा-भाव और राष्ट्र के प्रति योगदान का सम्मान करते हुए गरिमा बनाए रखें।”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान धांधली और वोट चोरी हो रही है। आयोग ने इन आरोपों को बिना आधार का बताया। साथ ही आयोग ने राहुल गांधी से या तो हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के “वोटर अधिकार यात्रा” पर जवाब दिया।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, “दोहरी वोटिंग और वोट चोरी के आरोप निराधार हैं। यह संविधान का अपमान है।” बिहार में हो रहा SIR अभ्यास मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए है। राजनीतिक दल गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा। विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार पर भाजपा का पक्ष लेने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने SIR को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया और BJP प्रवक्ता की तरह व्यवहार किया।

