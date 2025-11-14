Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIAF Trainee Aircraft Crash Landing in Chennai Pilot ejected
वायुसेना के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग, बाल-बाल बची पायलट की जान

वायुसेना के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग, बाल-बाल बची पायलट की जान

संक्षेप: चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। यह विमान उपल्लम में एक खाली जमीन पर गिरा। जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। यह हादसा दोपहर करीब 2.50 पर हुआ।

Fri, 14 Nov 2025 04:41 PM
चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। यह विमान उपल्लम में एक खाली जमीन पर गिरा। जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। यह हादसा दोपहर करीब 2.50 पर हुआ। यह एक सिंगल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट था।

खुद को इजेक्ट करने के बाद जैसे ही पायलट जमीन पर पहुंचा, स्थानीय लोग उसकी मदद करने को दौड़ पड़े। इन लोगों ने उसे बेसिक मदद मुहैया कराई गई। करीब 30 मिनट के बाद एक आईएएफ का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और पायलट को बेस पर लेकर गया।

हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी हुआ है। इस बयान में कहा गया है कि पीसी-7, पिलेटस रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। इसी दौरान यह चेन्नई में तंबारम के पास क्रैश कर गया। पायलट एयरक्राफ्ट के अंदर से समय रहते बाहर निकल गा था। क्रैश कैसे हुआ यह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वॉयरी जारी कर दी गई है।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
