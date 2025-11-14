वायुसेना के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग, बाल-बाल बची पायलट की जान
संक्षेप: चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। यह विमान उपल्लम में एक खाली जमीन पर गिरा। जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। यह हादसा दोपहर करीब 2.50 पर हुआ।
चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। यह विमान उपल्लम में एक खाली जमीन पर गिरा। जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। यह हादसा दोपहर करीब 2.50 पर हुआ। यह एक सिंगल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट था।
खुद को इजेक्ट करने के बाद जैसे ही पायलट जमीन पर पहुंचा, स्थानीय लोग उसकी मदद करने को दौड़ पड़े। इन लोगों ने उसे बेसिक मदद मुहैया कराई गई। करीब 30 मिनट के बाद एक आईएएफ का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और पायलट को बेस पर लेकर गया।
हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी हुआ है। इस बयान में कहा गया है कि पीसी-7, पिलेटस रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। इसी दौरान यह चेन्नई में तंबारम के पास क्रैश कर गया। पायलट एयरक्राफ्ट के अंदर से समय रहते बाहर निकल गा था। क्रैश कैसे हुआ यह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वॉयरी जारी कर दी गई है।