आसमान में थर-थर कांपेंगे दुश्मन, एयरफोर्स में नए लड़ाकू विमान की एंट्री जल्द; आगे की तैयारी तेज
भारतीय वायुसेना में एक नए लड़ाकू विमान की एंट्री होने वाली है। यह लड़ाई विमान अपने देश के ही भीतर तैयार किया गया है। इसकी क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। एयर चीफ मार्शल ने क्या बताया…
भारतीय वायुसेना में एक नए लड़ाकू विमान की एंट्री होने वाली है। यह जानकारी, भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि हल्के लड़ाकू विमान, एलसीए-एमके-1ए को वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर सेवा में शामिल किया जाएगा। इसके पीछे मकसद यह है कि सेना अपनी फाइटर फ्लीट को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। 31 अक्टूबर को आईएएफ चीफ बनने के बाद, दीक्षित ने फोर्स की प्राथमिकताएं गिनाई थीं। इसमें अपने देश में बने तेजस, एलसीए एमके-1ए, एलसीए एमके-2 और एएमसीए को आधुनिकीकरण मुहिम के केंद्र में रखा गया।
हम आगे बढ़ते रहेंगे
एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास एलसीए एमके-1ए होगा। हमारे पास एक स्क्वॉड्रन होगा। इसके बाद भी हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि केवल एलसीए एमके-1ए ही नहीं, अगले साल एलसीए एमके-2 भी रोल आउट होगा। हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक, पूरा डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और फिर उत्पादन किए गए लड़ाकू विमान में स्वदेशी क्षमता विकसित करना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ ही देशों ने इसे हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आईएएफ की लड़ाकू ताकत को फिर से मजबूत करना और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना बड़ा काम है। एयर चीफ मार्शल ने आगे बताया कि वायु सेना लड़ाकू विमानों की गंभीर कमी से जूझ रही है।
इसलिए तुरंत ऐक्शन में लाना जरूरी
इंडियन एयरफोर्स के लिए एलसीए एमके-1ए को तुरंत एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। इस विमान को बनाने की कई डेडलाइन मिस हो चुकी हैं। अब यह सेवा में आने वाला है। एयर चीफ मार्शल दीक्षित के कार्यकाल में यह पहला विमान होगा जो सेवा में आएगा। एलसीए एमके-1ए्, एमआईजी-21एस की जगह लेगा। यह लड़ाकू विमान पिछले साल छह दशकों से अधिक सेवा देने के बाद रिटायर हो चुके हैं। आईएएफ ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 180 एमके-1ए फाइटर जेट्स के लिए दो ऑर्डर किए हैं। इनकी कुल कीमत 1.1 लाख करोड़ रुपए है।
चीन की चुनौती भी है आगे
इससे एडवांस लेवल का एलसीए एमके-2 प्रोग्राम तेजी पकड़ रहा है। एचएएल ने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। वहीं, कई अन्य चीजें भी आकार ले चुकी हैं। सामने, बीच और पीछे के फ्यूजलेज सेक्शन जुड़ चुके हैं और एयरफ्रेम तैयार है। एचएएल का लक्ष्य अगले साल मार्च तक पहली ग्राउंड रन है, जबकि पहली उड़ान साल के बाद में उम्मीद की जा रही है। अब आईएएफ एलसीए एमके-2 की खरीद के लिए मामला उठाएगा। यह मिराज 2000, मिग-29 और जगुआर की जगह लेगा। एएमसीए प्रोग्राम को तेज करना काफी अहम है। वजह, चीन पहले ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जे-20 तैनात कर चुका है। वहीं, अब जे-35 स्टेल्थ फाइटर लॉन्च कर रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।