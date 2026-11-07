चीन से 25 KM दूर IAF का कमाल, न्योमा एयरबेस पर पहली बार भारी-भरकम विमान की लैंडिंग
न्योमा एयरबेस पर IL-76 जैसे भारी-भरकम परिवहन विमानों के उतरने से सीमावर्ती इलाकों में भारी सैन्य साजो-सामान, टैंक और अतिरिक्त सैनिकों को बेहद कम समय में पहुंचाना संभव हो जाएगा।
भारतीय वायुसेना (IAF) ने कमाल कर दिखाया है। पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण न्योमा एयरबेस (Nyoma Airbase) पर रूसी मूल के विशालकाय विमान इल्यूशिन IL-76MD की सफल लैंडिंग कराकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह दुनिया में कहीं भी इस भारी विमान द्वारा अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई पर की गई लैंडिंग है। आपको बता दें कि न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है।
यह एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सामरिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, "भारतीय वायुसेना के IL-76MD ने न्योमा में सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। दुनिया में कहीं भी इस विमान द्वारा हासिल की गई सबसे अधिक ऊंचाई की लैंडिंग है।"
क्यों अहम है यह सफलता?
वायुसेना ने इस लैंडिंग को भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को मजबूत करने वाला एक बड़ा मील का पत्थर करार दिया है। आपको बता दें कि न्योमा एयरबेस पर IL-76 जैसे भारी-भरकम परिवहन विमानों के उतरने से सीमावर्ती इलाकों में भारी सैन्य साजो-सामान, टैंक और अतिरिक्त सैनिकों को बेहद कम समय में पहुंचाना संभव हो जाएगा।
पायलटों ने मनवाया लोहा
13,000 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव बेहद कम होता है, जिससे इतने बड़े विमान को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वायुसेना ने इसे अपने क्रू की असाधारण क्षमता, सटीकता और पेशेवर महारत का जीवंत उदाहरण बताया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें