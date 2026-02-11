Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIAF calls Rafale the hero of Operation Sindoor may sign mega deal with France for 114 aircraft
ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है राफेल, IAF ने कहा; फ्रांस के साथ 114 विमानों की बड़ी डील के आसार

ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है राफेल, IAF ने कहा; फ्रांस के साथ 114 विमानों की बड़ी डील के आसार

संक्षेप:

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17-19 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे।

Feb 11, 2026 01:54 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। खबर है कि भारत जल्द ही फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी डील कर सकता है। इसी बीच IAF के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने राफेल को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो करार दिया है। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ बीते साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी। उस दौरान पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

इंडिया टुडे से बातचीत में एयर मार्शल कपूर ने कहा, 'राफेल निश्चित ही चर्चा में है।' उन्होंने राफेल को लेकर कहा कि 'अन्य हीरोज के साथ वो भी ऑपरेशन सिंदूर के हीरो हैं।'

भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17-19 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 में हुई फ्रांस यात्रा के बाद हो रही है।

राफेल पर हो सकती है चर्चा

खास बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत में वायुसेना के लिए 114 और राफेल विमानों की खरीद पर सहमति बनती हुई दिख रही है। इसलिए यह भी संभावना जताई जा रही है कि मोदी और मैक्रों के बीच इस मुद्दे पर भी शुरुआती बातचीत हो सकती है। राफेल बनाने वाली कंपनी भारत में राफेल विमानों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत बताई जाती है।

ये भी पढ़ें:भारत संग ट्रेड डील पर पलटा अमेरिका, वाइट हाउस ने चुपचाप कर दिया शर्तों में बदलाव
ये भी पढ़ें:हमारे जैसा गरीब देश US में निवेश करने लायक है क्या, ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता
ये भी पढ़ें:डील टूटी तो सेना भेज देंगे, ब्रिटेन को ट्रंप की चेतावनी; भारत के लिए अच्छी खबर

भारतीय वायुसेना की ताकत

भारतीय वायु सेना के पास अभी सिर्फ लगभग 30 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसकी स्वीकृत संख्या 42 है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, और पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते गठजोड़ के साथ, खतरे की आशंका और बढ़ गई है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भारतीय वायु सेना को लंबे समय तक 4.5-जेनरेशन-प्लस मल्टीरोल लड़ाकू विमान की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल लड़ाकू विमानों में से लगभग 80 प्रतिशत भारत में बनाए जाने की योजना है।

एक बार डील पूरी हो जाने के बाद, भारतीय वायु सेना के पास 150 राफेल का बेड़ा होगा, साथ ही भारतीय नौसेना के पास 26 विमान होंगे, जो फ्रांसीसी विमानों का एयरक्राफ्ट कैरियर-कम्पैटिबल वर्जन होगा।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
operation sindoor Indian Air Force
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;