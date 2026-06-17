Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसी को नहीं छोड़ूंगा; शुभेंदु अधिकारी ने TMC को चेताया, बोले- बंगाल में जल्द होगी बंपर बहाली

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Suvendu Adhikari ने एक जन कल्याण शिविर को संबोधित करते हुए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब केंद्र की सभी जनहितैषी योजनाओं का लाभ उन तक बिना किसी बाधा के पहुंचेगा।

किसी को नहीं छोड़ूंगा; शुभेंदु अधिकारी ने TMC को चेताया, बोले- बंगाल में जल्द होगी बंपर बहाली

Suvendu Adhikari and TMC: पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने बीते मंगलवार को दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक रोडमैप की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(GTA) में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

एक जन कल्याण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब केंद्र की सभी जनहितैषी योजनाओं का लाभ उन तक बिना किसी बाधा के पहुंचेगा।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

जीटीए (GTA) में शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध नारे को दोहराया। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बेहद सख्त है। 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' के सिद्धांत पर चलते हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच की जाएगी। इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़ियों पर केवल एक पर्यटक के रूप में आती थीं, लेकिन वह यहां सिर्फ काम करने और बदलाव लाने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान केवल जबरन वसूली और कट मनी का बोलबाला था, जिसे इस सरकार में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अगले कुछ महीनों में होगी बंपर भर्तियां

पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। अगले कुछ महीनों के भीतर बड़े पैमाने पर पुलिस बल और शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस भर्ती एक महीने के भीतर शुरू हो जाएगी, जिसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आगामी 1 जुलाई से पंचायत क्षेत्रों में एक विशेष रोजगार योजना (VB-G RAM G) शुरू होगी, जिसके तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

चाय बागान श्रमिकों के लिए 334 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के कारण वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम चाय श्रमिक योजना को लागू नहीं होने दिया गया। उन्होंने घोषणा की कि बंद पड़े सभी चाय बागानों को फिर से खोलने और दार्जिलिंग टी की रीब्रांडिंग करने पर तेजी से काम किया जाएगा। बंद पड़े 25 चाय बागानों के विकास के लिए जल्द ही 334 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। चाय बोर्ड के अध्यक्ष को इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर जोर

मुख्यमंत्री ने का कि कालिम्पोंग में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही 1 जुलाई से पहाड़ियों के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। क्षेत्र के सभी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत लाकर स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदला जाएगा।

हर घर को जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत पानी का कनेक्शन मिलेगा और पीएम आवास योजना से पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली बिल पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। उत्तराखंड और सिक्किम की तर्ज पर दार्जिलिंग के पर्यटन केंद्रों का विकास किया जाएगा। साथ ही, 'खेलो इंडिया, जागो इंडिया' कार्यक्रम के तहत खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।