इस्तीफा दे देंगे लेकिन छात्रों पर लाठी तो बरसाएंगे, अमित शाह से इस्तीफा मांगने वाले खुद ही घिर गए?

कर्नाटक स्टेट पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि वह इस्तीफा दे देंगे लेकिन हंगामा करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कराएंगे।

एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस नीट पेपर लीक के किलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन पर हुई लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी की सरकार वाले राज्य कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को यह कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया कि अगर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपना आंदोलन जारी रखते हैं, तो पुलिस उन पर 'लाठीचार्ज' कर सकती है। प्रियांक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र हैं।

उनके इस बयान पर बवाल मच गया है और विपक्ष ने परीक्षा में धांधली को लेकर फिर से उनके इस्तीफे की मांग की है। अपने इस्तीफे की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियांक खरगे ने कहा, “मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन पहले कैंडिडेट्स को 25 दिन की भूख हड़ताल पर जाने दीजिए, इसके बाद भी अगर वे नहीं मानते हैं, तो हम उन पर लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। जैसा उन्होंने NEET पेपर लीक के बाद किया था।”

क्या है मामला? यह बयान रविवार को विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एक केंद्र पर आयोजित सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध-प्रदर्शन के बीच आया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रश्नपत्र लगभग 30 मिनट देर से बांटे गये थे और अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पुनर्परीक्षा की मांग करते हुए कई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आये। उनका आरोप था कि इन गड़बड़ियों के कारण उन्हें नुकसान हुआ है।

3,991 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती वहीं परीक्षा अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा 'कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण' (KEA) के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार आयोजित की गयी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र और OMR शीट लेकर परीक्षा हॉल से बाहर जाने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। 3,991 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पूरे कर्नाटक में 800 से अधिक केंद्रों पर आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 4.54 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें केवल कुछ केंद्रों तक ही सीमित थीं और पर्यवेक्षकों के निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट किये जाने के बाद बाकी जगह परीक्षा सामान्य रूप से संपन्न हुई।

विपक्ष हमलावर विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया और खरगे के इस्तीफे, प्रभावित केंद्र पर परीक्षा रद्द करने, संबंधित अभ्यर्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने और स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हावेरी और हासन जिलों से भी ऐसी ही अनियमितताओं की खबरें आयी हैं।