विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार करें, मैं सदन में मौजूद रहूंगा; अमित शाह ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी

लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने पत्र में अमित शाह ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए लिखा कि लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और निरंतर चर्चा के जरिए ही निकाला जा सकता है।

Amit Shah: नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हाल ही में हुआ था। इस दौरान छात्रों और आंदोलनकारियों ने संसद भवन मार्च का प्रयास किया था। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। आज अमित शाह ने भी विपक्ष को इस विषय पर चर्चा करने की चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी पत्र लिखा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर संसद में बहस कराने के लिए विपक्षी दलों से विचार-विमर्श करें। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस विषय पर सदन में किसी भी प्रकार की चर्चा से पीछे नहीं हट रही है और वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने पत्र में अमित शाह ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए लिखा कि लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और निरंतर चर्चा के जरिए ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसके संस्थानों में अटूट विश्वास है।

''मैं पूरे समय सदन में मौजूद रहूंगा" गृह मंत्री ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुरोध करते हुए कहा, "मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया इस विषय पर विपक्षी दलों के साथ परामर्श करें। सभी दलों की सहमति से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस के लिए जितना भी समय आवश्यक हो वह आवंटित किया जाए। मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहूंगा और बहस के अंत में विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और आशंकाओं का विस्तार से उत्तर दूंगा।"

राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद नहीं रहने और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए बुधवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ देर बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू करने को कहा। यह विधेयक गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन में पेश किया था।