Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsI will not flee the country amidst the ED-CBI investigation Anil Ambani has assured the Supreme Court
ED-CBI जांच के बीच देश छोड़कर नहीं भागूंगा; अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया वचन

ED-CBI जांच के बीच देश छोड़कर नहीं भागूंगा; अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया वचन

संक्षेप:

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को याद दिलाया कि रोहतगी ने पहले भी एक अन्य मुवक्किल के लिए ऐसा ही वचन दिया था, लेकिन वह व्यक्ति देश से भाग गया था। सरकार ने अदालत को बताया कि अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर पहले से ही जारी है।

Feb 05, 2026 05:39 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल धीरभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े 40,000 करोड़ के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उद्योगपति अनिल अंबानी ने अदालत में यह वचन दिया है कि वे बिना अनुमति के भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ई.ए.एस. सरमा के वकील प्रशांत भूषण ने आशंका जताई कि धोखाधड़ी के बड़े पैमाने को देखते हुए मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है। इस पर अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वस्त किया, "मेरे मुवक्किल का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वे हर दिन अपने कार्यालय जाते हैं। मैं अदालत को वचन देता हूं कि वे बिना पूर्व अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे।"

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को याद दिलाया कि रोहतगी ने पहले भी एक अन्य मुवक्किल के लिए ऐसा ही वचन दिया था, लेकिन वह व्यक्ति देश से भाग गया था। सरकार ने अदालत को बताया कि अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर पहले से ही जारी है, जिससे एयरपोर्ट पर उनके किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा की गई देरी पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 2020 में ही आ गई थी, लेकिन सीबीआई ने पहली प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में 2025 तक का समय लगा दिया।

अलग-अलग FIR दर्ज करें

कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत के हर मामले को एक ही FIR में न जोड़ें। हर बैंक का समझौता अलग है, इसलिए प्रत्येक अपराध के लिए अलग FIR होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए किसी कानूनी अनुमति (जैसे धारा 17A) के इंतजार की जरूरत नहीं है। यदि किसी अधिकारी ने साजिश या धोखाधड़ी में साथ दिया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

IBC के दुरुपयोग पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का इस्तेमाल परिसंपत्तियों को कम मूल्य पर खरीदने के लिए किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि RCom पर ₹47,000 करोड़ का बकाया था, लेकिन उसकी संपत्तियां महज ₹430 करोड़ में (भाई मुकेश अंबानी की कंपनी द्वारा) खरीद ली गईं। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे IBC प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है और नीलामी प्रक्रियाएं पूर्व-नियोजित हो सकती हैं।

ईडी ने क्या-क्या कहा

ईडी ने बताया कि उसने अब तक 204 संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग ₹12,012 करोड़ है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल 7 फरवरी तक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस जांच की निगरानी करेगा और दोनों एजेंसियों को 4 सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Anil Ambani
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।