भाजपा सांसद की बेटी बोली-डिलीट नहीं करूंगी, धर्मेंद्र प्रधान पर किया था पोस्ट
छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसको लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी, अर्चिता सारंगी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी थी।
छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसको लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी, अर्चिता सारंगी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी थी। इसके बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी लगाई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के पीए का जिक्र है। माना जा रहा है कि भाजपा सांसद की बेटी के ऊपर इस पोस्ट को डिलीट करने का दबाव है। हालांकि उन्होंने पोस्ट डिलीट न करने की बात कही है। साथ ही अर्चिता ने धर्मेंद्र प्रधान के पीए का जिक्र भी किया है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक को जंतर-मंतर पर छात्रों के हुए विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
अपनी पोस्ट में क्या लिखा
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा सांसद की बेटी अर्चिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने एक समाचार की हेडलाइन को शेयर किया, जिसमें प्रधान के इस्तीफे की बात थी। बाद में उन्होंने एक स्टोरी लगाई, जिसमें लिखा था कि मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि डीपी के पीए, जो मेरी मां को यह सब डिलीट करने के लिए मैसेज कर रहे हैं, उन्हें आश्वस्त करती हूं कि ऐसा नहीं होगा। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के शॉर्ट फॉर्म को उन्होंने डीपी के रूप में लिखा है। अर्चिता ने लिखा कि चिंता मत कीजिए। यह डिलीट नहीं होगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद। हालांकि कुछ समय के बाद अर्चिता का इंस्टा अकाउंट डिएक्टिवेट हो गया।
कौन हैं अपराजिता सारंगी
हालांकि भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अपना पूरा समर्थन जताया है। अपराजिता ने कहाकि प्रधान ने नीट पेपर लीक में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। ऐसा करके उन्होंने साहस का परिचय दिया है। गौरतलब है कि अपराजिता सारंगी एक प्रधासनिक अधिकारी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। अपराजिता ने साल 2024 के आम चुनाव में भुवनेश्वर से जीत हासिल की। यहां पर उन्होंने बीजेडी के उम्मीदवार को 35000 वोटों से हराया था।
प्रधान का हो चुका है इस्तीफा
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। इसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का नेतृत्व भी संभालते रहेंगे। प्रधान ने अपना इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों के बाद दिया। इनमें प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा पत्र लीक से जुड़े आरोपों को लेकर उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे थे। परीक्षा रद्द होने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने सहित अन्य मांगों पर सरकार द्वारा सहमति जताए जाने के बाद सीजेपी ने शनिवार को अपना आंदोलन वापस ले लिया।
उधर रविवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने जंतर-मंतर के आसपास की भित्तिचित्रों से ढकी दीवारों पर रविवार को रंग पोत दिया। इसके साथ ही छात्र-नेतृत्व वाले उस आंदोलन की दृश्य पहचान भी मिटा दी गई, जिसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता तैयार किया था। शनिवार शाम तक टॉल्स्टॉय मार्ग पर स्थित इम्पीरियल होटल की दीवार लुटियन दिल्ली की एक साधारण दीवार नहीं रह गई थी। यह छात्र आंदोलन के नारों, संदेशों और विरोध की अभिव्यक्तियों का प्रतीक बन चुकी थी। यह इलाका गुस्से और विरोध की अभिव्यक्ति का एक जीवंत कैनवास बन गया था।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।