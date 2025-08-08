मैं हिंदुस्तान को बहुत याद करूंगा; रिटायर होने से पहले भावुक हुए SC के जज सुधांशु धूलिया

10 अगस्त 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति धूलिया का पारिवारिक इतिहास न्यायपालिका और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। उनके पिता इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे, माता शिक्षिका रहीं और दादा स्वतंत्रता सेनानी थे।

सुप्रीम कोर्ट के जज सुधांशु धूलिया ने 9 अगस्त को रिटायर होने से पहले शुक्रवार को अदालत में आयोजित विदाई समारोह में अपने अनुभव साझा करते हुए भावुक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से रिाटायर होन के बाद मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत याद करूंगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के साथ-साथ जस्टिस एन वी अंजनिया की उपस्थिति में हुए इस समारोह में न्यायमूर्ति धूलिया ने अपने कार्यकाल की यादें साझा करते हुए देश के कोने-कोने से आए वकीलों और मामलों की हिंदुस्तान का प्रतिबिंब बताया।

जस्टिस धूलिया ने एक रोचक प्रसंग सुनाते हुए कहा, "आज सुबह नाश्ते पर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा- 'आप रिटायर हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या याद आएगा?' मैंने बिना देर किए जवाब दिया- 'मुझे मेरा हिंदुस्तान याद आएगा।'" उनकी पत्नी ने सवाल किया- "कौन-सा हिंदुस्तान?" न्यायमूर्ति धूलिया ने इसका भी जवाब दिया।

उन्होंने कहा, "हिंदुस्तान मतलब आप सब। यह देश का शायद एकमात्र ऐसा न्यायालय है जहां हर कोने से मामले और वकील आते हैं। यही है मेरा हिंदुस्तान, जो हर सुबह मेरी अदालत में होता है, जिसे मैं अब सबसे अधिक याद करूंगा।"

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "न्यायमूर्ति धूलिया के फैसले गहरी सोच और विवेक का प्रतिबिंब हैं न कि सतही तर्कों का। उन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है।" उन्होंने साझा किया कि कैसे न्यायमूर्ति धूलिया उन्हें किताबें भेंट करते रहे और वे एक उत्कृष्ट पाठक, गोल्फ प्रेमी और रंगमंच के शौकीन हैं।

न्यायमूर्ति धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के अनुभव को प्रसिद्ध लेखक समरसेट मॉम की पुस्तक "Of Human Bondage" से जोड़ते हुए एक भावुक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "पुस्तक का पात्र फिलिप पेरिस से लौटने पर कहता है कि उसने पांच सालों में 'पेड़ को देखना' सीखा है। उसके अंकल पूछते हैं- इसमें क्या खास है? तब वह कहता है- 'अब मैं पेड़ को आकाश की पृष्ठभूमि में देख सकता हूं।' ठीक वैसे ही, यहां आपकी दलीलों और विचारों ने मुझे वह चीजें दिखाईं, जो मैं पहले नहीं देख पाता था।"

मुझे भी याद रखिएगा उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा, "आप सभी और आपकी दलीलें मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैं चाहूंगा कि आप भी कभी-कभी मुझे याद करें।"

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने इस मौके पर कहा, "न्यायमूर्ति धूलिया ने हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से मामलों को देखा। उन्होंने हर पक्ष को पूरा मौका दिया।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "वह गजलों और साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, परंतु उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत पसंद को न्यायिक कार्य में दखल नहीं देने दिया।"

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब मैं पहली बार उत्तराखंड हाईकोर्ट में आपके सामने पेश हुई थी, तब से आज तक आप एक दिन भी बड़े नहीं लगे।"