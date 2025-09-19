मैं पाकिस्तान गया, वहां बिल्कुल घर जैसा लगा; कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोले

सैम पित्रोदा ने कहा, 'मेरे हिसाब से हमारी विदेश नीति पड़ोसी पहले पहले ध्यान देने वाली होनी चाहिए। क्या हम वाकई अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? वो सभी छोटे हैं, सभी को मदद की जरूरत है…।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश में घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने कहा है कि देश की विदेश नीति पड़ोसी पर पहले ध्यान देने वाली होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने नेपाल यात्रा का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। खास बात है कि पित्रोदा का बयान ऐसे समय पर आया है, जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ज्यादा तल्ख हो गए हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में पित्रोदा ने कहा, 'मेरे हिसाब से हमारी विदेश नीति पड़ोसी पहले पहले ध्यान देने वाली होनी चाहिए। क्या हम वाकई अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? वो सभी छोटे हैं, सभी को मदद की जरूरत है, वो सभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लड़ने की जरूरत नहीं है। हां हिंसा की परेशानी है, आतंकवाद की परेशानी है...।'

उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान गया और मैं आपको बताऊं कि वहां मुझे घर जैसा लगा। मैं बांग्लादेश गया, मैं नेपाल भी गया और मुझे घर जैसा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विदेश में हूं...।'