'मैं जल्लाद बनना चाहती हूं', मुस्कान को फांसी देने के लिए डीएम को लिखा पत्र; कौन हैं मीरा राठौर
मुस्कान और रविता को मेरठ कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठोर ने डीएम को पत्र लिखकर जल्लाद बनने की इजाजत मांगी है।
मेरठ में अपने-अपने पतियों की हत्या करने के मामले में मुस्कान रस्तोगी और रविता को मौत की सजा सुनाई गई है। मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे। वहीं रविता ने अपने पति को सांप से कटवाकर मार डाला। कोर्ट ने चारों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मुस्कान और साहिल ने मेरठ कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका फाइल की है। इसी बीच मीरा राठोर नाम की महिला ने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और कहा है कि वह जल्लाद बनकर इन दोनों महिलाओं को फांसी देना चाहती हैं।
पहले भी चर्चा में रही हैं मीरा राठोर
मीरा राठोर अकसर अपने बयानों और क्रियाकलापों की वजह से चर्चा में रहती हैं। उन्होंने ताजमहल से संबंधित परिसर में बैठकर पूजा की थी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान की जीभ काटने के लिए एक लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया था। अब मीरा राठोर फांसी का फंदा लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गईं और उन्होंने अपना निवेदन देते हुए कहा कि वह मुस्कान को फांसी देने के लिए जल्लाद बनना चाहती हैं।
कौन हैं मीरा राठोर
मीरा राठोर अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने डीएम से दोनों महिलाओं को फांसी देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इसकी इजाजत देगी तो वह बिना किसी फीस के जल्लाद बनकर दोनों को फांसी देंगी। मीरा राठोर ने कहा कि दोनों महिलाओं को फांसी देने से पहले गंगाजल से शुद्ध किया जाए।
आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुतीर में रहने वाले सौरभ राजपूत को उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर मार डाला था इसेक बाद मेरठ कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए मुस्कान और साहिल को 14 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई। वहीं रविता और उसके साथ अमरदीप ने पति अमित कश्यप की हत्या कर दी थी। रविता ने दिखाने की कोशिश की कि उसकी मौत सांप काटने से हुई है। दोनों महिलाओं को फांसी की सजा दिए जाने के बीच मीरा राठोर ने अपनी अनोखी मांग रखी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें