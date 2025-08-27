I told Narendra Modi Donald Trump made a big claim by taking the name of Indian Prime Minister मैंने नरेंद्र मोदी से कहा था..., भारतीय प्रधानमंत्री का नाम लेकर ट्रंप ने किया बहुत बड़ा दावा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsI told Narendra Modi Donald Trump made a big claim by taking the name of Indian Prime Minister

मैंने नरेंद्र मोदी से कहा था..., भारतीय प्रधानमंत्री का नाम लेकर ट्रंप ने किया बहुत बड़ा दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने विश्वभर में सात युद्ध रुकवाए हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध भी शामिल है। वाइट हाउस में प्रेस से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि इनमें से चार युद्ध उन्होंने 'शुल्क और व्यापार' के जरिए रोके।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:03 AM
share Share
Follow Us on
मैंने नरेंद्र मोदी से कहा था..., भारतीय प्रधानमंत्री का नाम लेकर ट्रंप ने किया बहुत बड़ा दावा

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर किया है। इस बार उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर 5 घंटे में दोनों मुल्कों में युद्ध रुकवाया था। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के DGMO की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को ट्रंप ने कहा, 'मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। उस समय बहुत नफरत थी। ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। अलग-अलग नामों से हजारों सालों से चल रहा है।' खास बात है कि ट्रंप ने यह ये टिप्पणियां भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क प्रभावी होने से पहले की हैं।

ट्रंप ने कहा, 'मैंने कहा कि मैं आपके साथ कोई व्यापारी डील नहीं करना चाहता...। आप लोग परमाणु युद्ध कर लेंगे...। मैंने कहा कि कल मुझे दोबारा कॉल करें, लेकिन हम आपके साथ कोई डील नहीं करने वाले हैं या आपके ऊपर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा।' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से 5 घंटे की बात के बाद डील तय हुई।

उन्होंने कहा, '5 घंटों के अंदर ये सब हुआ...। हो सकता है कि अब दोबारा शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं रोक दूंगा। हम ऐसी चीजें होने नहीं दे सकते।'

पहले भी किया दावा

ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने विश्वभर में सात युद्ध रुकवाए हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध भी शामिल है। वाइट हाउस में प्रेस से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि इनमें से चार युद्ध उन्होंने 'शुल्क और व्यापार' के जरिए रोके। ट्रंप ने कहा, 'मैंने कहा कि अगर आप लड़ना और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर मैं 100 प्रतिशत ‘टैरिफ’ लगा दूंगा। नतीजा यह हुआ कि सभी पीछे हट गए।'

उन्होंने कहा, 'मैंने ये सभी युद्ध रोक दिए हैं। इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता।' ट्रंप ने दावा किया कि भारत-पाक युद्ध परमाणु स्तर तक बढ़ सकता था।

Donald Trump Pm Narendra Modi Trump tariffs
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।