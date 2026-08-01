आज फिर से वीडियो पोस्ट करेंगे पीएम मोदी, लाठीचार्ज पर मांगेंगे माफी: अभिजीत दीपके
दीपके ने अपने वीडियो में कहाकि हमने कल मोदी जी का वीडियो देखा, जिसमें वह कह रहे हैं कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। उन्होंने आगे कहाकि मुझे लगता है कि मोदी जी आज रात में भी नया वीडियो डालेंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार रात को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहाकि लगता है कि पीएम मोदी आज फिर से वीडियो वीडियो पोस्ट करेंगे और जंतर-मंतर पर लाठी चार्ज के लिए माफी मांगेंगे। दीपके ने अपने वीडियो में कहाकि हमने कल मोदी जी का वीडियो देखा, जिसमें वह कह रहे हैं कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। उन्होंने आगे कहाकि मुझे लगता है कि मोदी जी आज रात में भी नया वीडियो डालेंगे। उम्मीद करता हूं कि मोदी जी इस वीडियो में माफी मांगेंगे। वह माफी मांगेंगे, 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए।
वीडियो में लगाए कई आरोप
दीपके ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि 12-12 साल की लड़कियों का सिर फोड़ा गया है पुलिस द्वारा। उन्होंने आगे कहाकि पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। लड़कियों को पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। अभिजीत आगे कहते हैं कि तो मैं चाहता हूं कि आज रात के वीडियो में, मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगें, जिनको पुलिस ने इतनी ज्यादा निर्दयता के साथ मारा है।
किस बात पर है वीडियो
दीपके के आरोप 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद तक निकाले गए मार्च से जुड़े हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी दीपके ने मोदी की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए सवाल किया था कि क्या वह छात्रों को केवल ‘रील’ में ही माफ करेंगे या उनके खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे।
पिछले वीडियो में क्या बोले थे मोदी
दीपके शुक्रवार को जारी किए गए मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें मोदी ने कहा था कि वह उन ‘भटके हुए बच्चों’ को माफ करना चाहते हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को कथित रूप से अपशब्द कहे थे। मोदी ने इस वीडियो में युवाओं का आह्वान किया था कि आइए देश की प्रगति में सब लोग मिलकर साथ चलें।
वहीं, गुजरात में सूरत के निवासी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शनिवार को कहाकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा था।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कहाकि उन्होंने पुलिस मामलों का सामना कर रहे कॉजपा प्रदर्शनकारियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिबल द्वारा घोषित कानूनी बचाव कोष के मामले में भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय जीएसटी को पत्र लिखा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।