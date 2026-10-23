अधिकारियों का शुक्रिया, प्रियंका गांधी के बेटे की तस्वीरें हटाए जाने पर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर?

बीकानेर हाउस सोसाइटी ने कहा था कि उसने रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से कुछ तस्वीरें हटाने को कहा क्योंकि वे उसकी नीति के अनुरूप नहीं थीं। वहीं प्रियंका गांधी ने इस पर नाराजगी जताई है।

दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित प्रदर्शनी से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीरों को हटाए जाने के विवाद में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो गई है। शशि थरूर ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे फैसलों से दुनियाभर में भारत का छवि पर दाग लगा। थरूर ने तंज कसते हुए इस घटनाक्रम के बाद रेहान की मिली पब्लिसिटी के लिए अधिकारियों को शुक्रिया भी कह दिया।

इससे पहले थरूर ने इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक' बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सेंसरशिप से एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की वैश्विक साख को गहरा नुकसान पहुंचा है। थरूर ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहीं। उन्होंने लिखा, “यह कई स्तरों पर एक शर्मनाक है। बीकानेर हाउस की राजनीतिक स्टैंड के खिलाफ नीति हो सकती है। लेकिन किसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें महज एक घटना का चित्रण हैं, वे खुद में राजनीतिक नहीं होतीं। अगर यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर अदालत जाता, तो ये तस्वीरें जरूर जायज ठहरतीं।”

शशि थरूर ने आगे लिखा, "सबसे बुरी बात यह है कि इस सेंसरशिप ने एक आजादी-प्रिय लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के ताबूत में एक और कील ठोक दी है।" थरूर ने इसके बाद मजाकिया लहजे में अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा, “इस विवाद ने रेहान वाड्रा के फोटोग्राफी टैलेंट को देश और दुनिया में उससे कहीं ज्यादा पब्लिसिटी दिला दी है, जितनी शायद शांतिपूर्वक प्रदर्शनी चलने पर मिलती। रेहान के करियर को बढ़ावा देने के लिए मैं इन अड़ियल अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं।”

क्या है पूरा विवाद? बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की एक प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ बीकानेर हाउस में आयोजित की गई थी। हालांकि उद्घाटन से ठीक पहले बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उनसे कुछ तस्वीरें हटाने को कहा। रेहान के अनुसार उनकी ये तस्वीरें देश में हुए विरोध-प्रदर्शनों पर आधारित थीं। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर नाराजगी जताई। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “जब कोई ताकतवर व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे यह एहसास बिल्कुल नहीं होता कि वह खुद उस ताकत को पहले ही खो चुका है जिसे बचाने की वह कोशिश कर रहा है।” कांग्रेस सांसद ने अपने बेटे रेहान को संबोधित करते आगे लिखा “आप सत्य के लिए खड़े रहें और हर खूबसूरत चीज खुद आपके पास आने का अपना रास्ता बना लेगी। मुझे तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा-मां।”