अधिकारियों का शुक्रिया, प्रियंका गांधी के बेटे की तस्वीरें हटाए जाने पर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर?
बीकानेर हाउस सोसाइटी ने कहा था कि उसने रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से कुछ तस्वीरें हटाने को कहा क्योंकि वे उसकी नीति के अनुरूप नहीं थीं। वहीं प्रियंका गांधी ने इस पर नाराजगी जताई है।
दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित प्रदर्शनी से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीरों को हटाए जाने के विवाद में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो गई है। शशि थरूर ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे फैसलों से दुनियाभर में भारत का छवि पर दाग लगा। थरूर ने तंज कसते हुए इस घटनाक्रम के बाद रेहान की मिली पब्लिसिटी के लिए अधिकारियों को शुक्रिया भी कह दिया।
इससे पहले थरूर ने इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक' बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सेंसरशिप से एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की वैश्विक साख को गहरा नुकसान पहुंचा है। थरूर ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहीं। उन्होंने लिखा, “यह कई स्तरों पर एक शर्मनाक है। बीकानेर हाउस की राजनीतिक स्टैंड के खिलाफ नीति हो सकती है। लेकिन किसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें महज एक घटना का चित्रण हैं, वे खुद में राजनीतिक नहीं होतीं। अगर यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर अदालत जाता, तो ये तस्वीरें जरूर जायज ठहरतीं।”
शशि थरूर ने आगे लिखा, "सबसे बुरी बात यह है कि इस सेंसरशिप ने एक आजादी-प्रिय लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के ताबूत में एक और कील ठोक दी है।" थरूर ने इसके बाद मजाकिया लहजे में अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा, “इस विवाद ने रेहान वाड्रा के फोटोग्राफी टैलेंट को देश और दुनिया में उससे कहीं ज्यादा पब्लिसिटी दिला दी है, जितनी शायद शांतिपूर्वक प्रदर्शनी चलने पर मिलती। रेहान के करियर को बढ़ावा देने के लिए मैं इन अड़ियल अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं।”
क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की एक प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ बीकानेर हाउस में आयोजित की गई थी। हालांकि उद्घाटन से ठीक पहले बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उनसे कुछ तस्वीरें हटाने को कहा। रेहान के अनुसार उनकी ये तस्वीरें देश में हुए विरोध-प्रदर्शनों पर आधारित थीं। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर नाराजगी जताई। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “जब कोई ताकतवर व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे यह एहसास बिल्कुल नहीं होता कि वह खुद उस ताकत को पहले ही खो चुका है जिसे बचाने की वह कोशिश कर रहा है।” कांग्रेस सांसद ने अपने बेटे रेहान को संबोधित करते आगे लिखा “आप सत्य के लिए खड़े रहें और हर खूबसूरत चीज खुद आपके पास आने का अपना रास्ता बना लेगी। मुझे तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा-मां।”
वहीं, बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी ने कहा है कि कुछ तस्वीरें उसकी नीति के अनुरूप नहीं थीं, इसलिए उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया। सोसाइटी के अनुसार शेष तस्वीरें प्रदर्शनी में लगी हुई हैं। विवाद के बीच रेहान ने कहा कि अधिकांश कला राजनीतिक होती है और किसी कला संस्थान को राजनीतिक विषयवस्तु की अनुमति नहीं देने का फैसला नहीं करना चाहिए। रेहान ने पीटीआई से कहा कि उनकी प्रदर्शनी बुधवार शाम सात बजे शुरू होनी थी और इसके उद्घाटन से करीब 24 घंटे पहले बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उन्हें बताया कि कुछ तस्वीरें आपत्तिजनक हो सकती हैं या संस्थान की नीति के खिलाफ हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रबंधन से आपत्तियां लिखित रूप में देने को कहा, लेकिन अगले दिन दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उन्हें बताया गया कि प्रदर्शनी में शामिल 105 तस्वीरों में से करीब 70 को हटाना होगा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें