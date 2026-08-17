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मैं भी ‘दिमागी नक्सल’, महबूबा मुफ्ती का बयान; अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहा

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
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‘दिमागी नक्सल’ को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को कहाकि वह संविधान के अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वह भी एक ‘दिमागी नक्सल’ हैं।

Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती ने कहाकि वह भी एक ‘दिमागी नक्सल’ हैं।

‘दिमागी नक्सल’ को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को कहाकि वह संविधान के अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वह भी एक ‘दिमागी नक्सल’ हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। महबूबा ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट किया कि मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं। मैं एक दिमागी नक्सल हूं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को ‘दिमागी नक्सल’ नहीं कहा था।

रिजिजू की पोस्ट पर रिएक्शन

रीजीजू ने एक्स पर पोस्ट में कहाकि यह शब्द केवल उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं। जो भारतीय संविधान को खारिज करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। या ऐसे लोग जो ‘चिकन नेक’ को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की कोशिश करते हैं। महबूबा ने यह टिप्पणी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ से जुड़े बयान के एक दिन बाद की। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ‘दिमागी नक्सलियों’ से सावधान किया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों ने व्यवस्था में अपनी पैठ बना ली है और वे नीतियों को प्रभावित करके समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन्हें पहचानने एवं अलग-थलग करने की अपील की थी।

ये भी पढ़ें:कौन होते हैं 'दिमागी नक्सल'? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताई परिभाषा

चिदंबरम ने भी कहा था ऐसा

इससे पहले पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने कहाकि ‘मोदी जी, मैं भी दिमागी रूप से नक्सली हूं’। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने उनके इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने सवाल किया कि चिदंबरम देश के पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ और उसके उद्देश्य को समझना चाहिए था।

ये भी पढ़ें:दिमागी नक्सल होने पर गर्व, चिदंबरम पर भाजपा का पलटवार- शर्मनाक, घटिया और भद्दा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश ‘हथियारी नक्सलवाद’ को जंगलों से खत्म करने में सफल रहा है, लेकिन उसके वैचारिक समर्थक हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने के अवसर तलाश रहे हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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