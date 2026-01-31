अब भी करती हूं गौमूत्र से स्नान, अनिरुद्धाचार्य से बोलीं कांग्रेस की निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू

संक्षेप: अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू आज भी गौमूत्र का सेवन करती हैं और स्नान करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कैंसर से लड़ने में मदद मिली। उनकी बात की पुष्टि नवजोत कौर सिद्धू ने भी की है।

पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि नवजोत कौर आज भी गौ मूत्र से स्नान करती हैं और रोज इसका सेवन करती हैं। उन्होंने दावा किया कि गौमूत्र ने कैंसर जैसी बीमारी को हराने में बहुत मदद की। उनकी इस बात की पुष्टि करते हुए नवजोत कौर ने कहा कि वह हमेशा गौमूत्र अपने घर में रखती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीते दिनों वह वृंदावन में प्रेमानंद बाबा से भी मुलाकात करने पहूंची थीं। इसके बाद वह अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम पहुंचीं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि नवजोत खुद भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर डायग्नोस होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ एक महीने का समय दिया था। लेकिन आयुर्वेद के बल पर वह आज पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं।उन्होंने कहा कि नवजोत कौर ने आयुर्वेद के अनुसार अपने खान-पान को ढाला और गौ मूत्र का सेवन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कैंसर को भी मात दे दिया।