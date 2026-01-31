Hindustan Hindi News
अब भी करती हूं गौमूत्र से स्नान, अनिरुद्धाचार्य से बोलीं कांग्रेस की निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू आज भी गौमूत्र का सेवन करती हैं और स्नान करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कैंसर से लड़ने में मदद मिली। उनकी बात की पुष्टि नवजोत कौर सिद्धू ने भी की है।

Jan 31, 2026 06:07 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि नवजोत कौर आज भी गौ मूत्र से स्नान करती हैं और रोज इसका सेवन करती हैं। उन्होंने दावा किया कि गौमूत्र ने कैंसर जैसी बीमारी को हराने में बहुत मदद की। उनकी इस बात की पुष्टि करते हुए नवजोत कौर ने कहा कि वह हमेशा गौमूत्र अपने घर में रखती हैं।

बीते दिनों वह वृंदावन में प्रेमानंद बाबा से भी मुलाकात करने पहूंची थीं। इसके बाद वह अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम पहुंचीं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि नवजोत खुद भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर डायग्नोस होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ एक महीने का समय दिया था। लेकिन आयुर्वेद के बल पर वह आज पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं।उन्होंने कहा कि नवजोत कौर ने आयुर्वेद के अनुसार अपने खान-पान को ढाला और गौ मूत्र का सेवन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कैंसर को भी मात दे दिया।

अनिरुद्धाचार्य ने कहा, लोग गौ माता और गौ मूत्र का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी जो फोर्थ स्टेज में थी, वह भी हार गई। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, हमने बहुत बार बताया कि किसी को अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो यूट्यूब पर इनकी पूरी डाइट पड़ी हुई है। उसको जरूर सुनें और अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हम कैंसर को हरा देंगे और आप जीत जाएंगी। हमें इस बीमारी को खदेड़ना है। ये हमारी मां हैं और यह विजेता हैं। सारे डॉक्टर एक तरफ और ये एक तरफ। इन्होंने यमराज को भी वापस कर दिया। ये समाज की प्रेरणा हैं और इसलिए गौ मूत्र का अपमान नहीं सम्मान करें।

