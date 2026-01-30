Hindustan Hindi News
मैं परिवार के साथ खड़ा हूं...सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

मैं परिवार के साथ खड़ा हूं...सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

संक्षेप:

सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वह पवार परिवार और एनसीपी के हर फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह हर कीमत पर एनसीपी के फैसले का समर्थन करेंगे।

Jan 30, 2026 11:05 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा दिवंगत अजित पवार के परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी। यहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, ‘‘राकांपा उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेगी, सरकार और भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजित दादा के परिवार और NCP के साथ खड़े हैं।’ NCP के सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा सदस्य एवं दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं।

इस सवाल पर कि क्या राकांपा की ओर से कोई प्रस्ताव आया है, फडणवीस ने कहा कि राकांपा नेताओं ने विकल्पों पर उनसे दो बार चर्चा की है। वित्त मंत्रालय का प्रभार अजित पवार के पास था और ऐसे में बजट कौन पेश करेगा, इस सवाल पर फडणवीस ने कहा कि अजित पवार ने बजट की काफी तैयारी कर ली थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर करूंगा और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करूंगा, और अंत में हम तय करेंगे कि क्या करना है।’’ बुधवार को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। बृहस्पतिवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज मैदान में प्रमुख राजनेताओं और हजारों लोगों की उपस्थिति में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया था।

