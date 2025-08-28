I never said I will retire or someone should retire RSS chief Mohan Bhagwat On 75 years age 75 साल की उम्र में हो जाना चाहिए रिटायर? भागवत बोले- मैंने कभी नहीं कहा, न मैं होऊंगा, India News in Hindi - Hindustan
75 साल की उम्र में हो जाना चाहिए रिटायर? भागवत बोले- मैंने कभी नहीं कहा, न मैं होऊंगा

इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस आम धारणा को पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज कर दिया कि उनका संगठन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए सब कुछ तय करता है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नागपुरThu, 28 Aug 2025 09:22 PM
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारतीय नेताओं के 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के सवाल पर अपनी सफाई दी है। भागवत ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह स्वयं रिटायर होंगे या किसी और को रिटायर होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघ में कार्यकर्ताओं को आयु की परवाह किए बिना संगठन के निर्देशों का पालन करना होता है। भागवत की इस टिप्पणी ने नेताओं के संन्यास लेने संबंधी उनकी हालिया टिप्पणी पर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा था। मोदी और भागवत, दोनों अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे।

विज्ञान भवन में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भागवत ने कहा, ‘‘हम जीवन में किसी भी समय पद छोड़ने को तैयार हैं और जब तक संघ चाहे, तब तक कार्य करने को तैयार हैं।’’ 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति या संन्यास के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि उन्होंने हाल में नागपुर में दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले की विनोदप्रियता पर प्रकाश डालते हुए उनका उद्धरण दिया था।

भागवत ने कहा, ‘‘वह इतने हास्य-विनोदी थे कि उनकी हाजिरजवाबी सुनकर आप अपनी कुर्सी पर उछल पड़ते थे... एक बार हमारे कार्यक्रम में, हम सभी अखिल भारतीय कार्यकर्ता थे और उन्होंने (पिंगले) अपने 70 वर्ष पूरे कर लिए थे। इसलिए उन्हें एक शॉल प्रदान किया गया और कुछ कहने को कहा गया... उन्होंने खड़े होकर कहा, 'आप सोच रहे होंगे कि आपने मुझे सम्मानित किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब यह शॉल दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप शांति से कुर्सी पर बैठें और देखें कि क्या हो रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा या किसी और को संन्यास ले लेना चाहिए।’’ संघ प्रमुख ने कहा कि उनके संगठन में स्वयंसेवक को कार्य सौंपा जाता है, भले ही वे चाहें या ना चाहें। उन्होंने कहा, ‘‘संघ हमें जो कहता है, हम करते हैं।’’