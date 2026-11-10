PC करते-करते विदेश सचिव को कर दिया था बर्खास्त, राजीव गांधी फिर लगे थे पछताने; सोनिया गांधी का खुलासा

1953 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी, वेंकटेश्वरन 1 अप्रैल 1986 को विदेश सचिव बने थे लेकिन एक साल बाद, अपने शानदार राजनयिक करियर के 35वें वर्ष में, उन्हें अपमानजनक तरीके से पद से हटना पड़ा था।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की चर्चित और बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बाजार में आ चुकी है। उनकी इस पु्स्तक का मंगलवार (10 नवंबर) को ही विमोचन हुआ है। इस पुस्तक में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभवों और राजनीतिक सफर के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपने संबंधों और मुलाकातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपने और राजीव गांधी से जुड़े कई संस्मरणों को इस पुस्तक के जरिए सार्वजनिक किया है। गांधी ने इसी तरह का एक वाकया साझा करते हुए किताब में लिखा है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव को सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान ही बर्खास्त कर दिया था, लेकिन इसके फौरन बाद उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ था।

बात 1987 की है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन थे। उन्होंने पाकिस्तान दौरे पर प्रोटोकॉल तोड़ा था। जब पत्रकारों ने इस बाबत प्रधानमंत्री से सवाल किया तो राजीव गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करते-करते विदेश सचिव की सार्वजनिक तौर पर छुट्टी कर दी थी। करबचार दशक बाद उसी बर्खास्तगी प्रकरण पर सोनिया गांधी ने हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी नई किताब Belonging: A Journey of Love में कई बड़े खुलासे किए हैं। सोनिया गांधी के अनुसार, इस अपमानजनक फैसले के तुरंत बाद राजीव गांधी को अपनी गंभीर भूल का अहसास हो गया था और उन्होंने निजी तौर पर स्वीकार किया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेन्स में क्या कहा था राजीव गांधी ने? बकौल सोनिया गांधी, उस वक्त राजीव गांधी को सूचना मिली थी कि विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन (1953 बैच के वरिष्ठ IFS अधिकारी) ने पाकिस्तान दौरे के दौरान तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रधानमंत्री और विदेश सचिव के बयानों में विरोधाभास (पाकिस्तान दौरे को लेकर) पर सवाल पूछा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद वेंकटेश्वरन के सामने राजीव गांधी ने तल्ख लहजे में कहा था, “आप जल्द ही नए विदेश सचिव से बात करेंगे।”

वेंकटेश्वरन ने बिना देर किए तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दिया था प्रधानमंत्री की इस तीखी और सार्वजनिक टिप्पणी से आहत वेंकटेश्वरन ने बिना देर किए तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनका मानना था कि सम्मान के बिना जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं, "कभी-कभी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को सबके सामने पद से हटा देना। उन्हें यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि उनके विदेश सचिव ने पाकिस्तान दौरे के दौरान प्रोटोकॉल तोड़ा है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। सोनिया ने आगे लिखा, “राजीव के इस अहंकारी और असंवेदनशील व्यवहार के कारण कई दिनों तक उनकी कड़ी आलोचना होती रही।”