आई लव यू मां, भाई का ख्याल रखना… यूट्यूबर ने कुवैत में मां को भेजा मैसेज, फिर लगा ली फांसी
पुलिस ने बताया कि पीड़िता BSc की पढ़ाई कर रही थी और करीब 11 महीने से एक अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। उसने यूट्यूब पर लाइफस्टाइल से जुड़े कई वीडियो अपलोड किए थे।
तेलंगाना के हैदराबाद में एक 21 वर्षीय यूट्यूबर का शव उसके अपार्टमेंट से मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। पार्ट-टाइम यूट्यूबर और साइंस की स्टूडेंट, बोनू कोमाली का शव सोमवार को उसके किराए के घर से बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह खौफनाक कदम उठाने से पहले कोमाली ने कुछ ही देर पहले ही अपनी मां को ‘आई लव यू सो मच’ का मैसेज भेजा था।
जानकारी के मुताबिक मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की कोमाली, हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में Bsc की पढ़ाई कर रही थी और यहां करीब 11 महीने से एक अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। वह यूट्यूब पर लाइफस्टाइल और पर्सनल ब्लॉग शेयर किया करती थी।
‘आई लव यू मां…’
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बताया कि कोमाली ने सोमवार सुबह अपनी मां, बी सत्या वरलक्ष्मी को एक मैसेज भेजा। उसने मैसेज में लिखा था, "आई लव यू सो मच मम्मी।" उनसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए भी कहा था। सत्या वरलक्ष्मी कुवैत में रहती हैं।
बाद में जब मां ने उसे फोन मिलाने की कोशिश की तो फोन बंद मिला। जब बार-बार कॉल का जवाब नहीं मिला, तो उसकी मां ने कोमाली ने एक दोस्त को बताया जो दोपहर में उसके फ्लैट पर पहुंचा। पुलिस अधिकारी सीएच वेंकन्ना ने बताया, “दोपहर करीब 3 बजे, जब बार-बार खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने कुंडी तोड़ी और उसे सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया।”
क्यों उठाया खौफनाक कदम?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पीड़िता लंबे समय से अपने रिलेशनशिप में चल रहे झगड़े को लेकर परेशान थी। पुलिस के मुताबिक कोमाली तीन साल से एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। पुलिस ने बताया कि कोमाली ने करीब छह महीने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें